Frykter for bønders psykiske helse etter tørkesommer

FIKK BESØK: Lars Egil Lauten fikk i dag besøk fra statsminister og landbruksminister. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Jeg får daglig telefoner av fortvilte bønder. Jeg gir råd til familien og vennene deres om å låse inn skytevåpen og tau, sier bonde på Øvre Romerike Lars Egil Lauten.

Han fikk i dag besøk av statsminister Erna Solberg (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) på gården sin på Kløfta, for å befare skadene etter sommeren og diskutere hva som kan gjøres.

Årsaken er den rekordtørre sommeren. Men det er ikke bare avlingene bonden er bekymret for. Krisen går også ut over den psykiske helsen til mange bønder, og han får støtte av lederen i Norges Bondelag.

Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Bønder sliter med nattesøvnen og gruer seg til å stå opp og gå i gang med jobben som er motløs. Man vet at man får regninger i postkassa som en egentlig ikke har råd til å betale, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Lover ingen krisepakke

Statsminister Erna Solberg kom med forståelse og råd under befaringen, men kunne ikke love noen krisepakke.

– Det er belastende når du sliter med livsgrunnlaget ditt, ikke minst for bøndene som har levende dyr. Derfor har vi prøvd å begrense usikkerheten ved å lette på likviditetsutfordringene med raskere kontoutbetalinger av avlingsskadeordningen, sier Solberg.

STATSMINISTERBESØK: Statsminister Erna Solberg besøkte gården til Lars Egil Lauten på Kløfta. Han har kun fått høstet 25 prosent av det fôret han trenger i år. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Hun mener det er viktig at man snakker sammen og er optimistiske, og at man er opptatt av at bønder skal kunne drive videre også gjennom vanskelige forhold.

Får daglige henvendelser

Norsk Landbruksrådgivings Helse- miljø og sikkerhet-avdeling i Øst opplever daglig henvendelser fra bønder som sliter psykisk.

Kari-Anne S. Aanerud HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst får daglig henvendelser fra fortvilte bønder. Foto: Norsk Landbruksrådgivning

– En del sliter med bekymringer som resulterer i dårlig nattesøvn og følelse av å ikke lenger strekke til. Bønder er den mest selvgjorte arbeidsgruppen. De er vant til å klare seg selv, og det sitter langt inne å spørre om hjelp, sier Kari-Anne S. Aanerud HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst.

I årets sommertørke har alt av bøndenes tid gått med til vanning og å prøve å skaffe fôr. Lite eller ingen tid gjenstår til familien.

– En av bøndene vi har snakket med har kun fått vært ute og badet én gang med barna sine i sommer, forteller Aanerud.

Frykter vinteren

HMS- kontoret forventer større pågang av fortvilte bønder utover høsten og vinteren. Bønder får nemlig ikke lønn en gang i måneden som vanlige arbeidstakere. Først ved årets slutt, i desember, får de se avkastningen og sin virkelige lønn.

– Vi er redd for høsten og vinteren. Når bøndene ser konsekvensene av fôrmangel, regninger som ikke er betalt og en uteblitt inntekt, sier Aanerud.

Går ut over generasjoner

Bønder bor, jobber og lever på arbeidsplassen.

– Om de går på en økonomisk og psykisk smell, smitter dette ikke bare over på jobben, men også over på familien. All arbeidsinnsatsen som er lagt ned er dessuten tapt, sier HMS- rådgiveren.