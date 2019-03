Frykter flere kan være utsatt for meslingsmitte

Personen som er smittet skal ha oppholdt seg både på legevakten i Storgata i Oslo tirsdag 12. mars mellom klokken 10 og klokken 17, og var dagen etter på konsert på Parkteatret.

– Vedkommende var på jobb i et tidlig stadiet av sykdommen og var lite syk, men kan ha vært smittsom, sier smittevernsoverlege Tore Steen til NRK.

Avdelingsdirektør på allmennlegevakten, Jon Ørstavik, sier at de nå går gjennom listene og ser over alle som har vært på allmennlegevakten på søndag mellom klokken to og klokken seks på søndag.

– De tar vi kontakt med for å finne ut om noen av dem uvaksinert. Da kan vi tilby vaksine og det vil hjelpe med å redusere risikoen til å bli syk, sier han til NRK.

Han sier det vil hjelpe å vaksinere seg nå om man ikke er vaksinert.

– Hvis man blir vaksinert innen tre døgn så vil det hjelpe, sier Ørstavik.

Overlege Tore Steen sier at per nå er hovedteorien at personen har blitt smittet på legevakten.

– Ja, vi tror det. Vi hadde en meglingspasient på legevakten for noen uker siden så vi tror smitten kan ha skjedd der, men vi er ikke sikre, forteller Steen.

Seks mangler vaksinasjon

Steen sier at den foreløpige kartleggingen har funnet seks ansatte som mangler vaksinasjon og har hatt kontakt med den aktuelle personen.

Avdelingsdirektør ved legevakten Jon Ørstavik, som er leder for den smittede, sier at de jobber med å kontakte alle som vedkommende kan ha vært i kontakt med.

– Vi har ringt de som kan være i risikosonen og informert dem om situasjonen. Og så jobber vi med ansatte som kan være eksponert, og sørger for at de ansatte hos oss er vaksinert, sier han.

Ingen krav

Ifølge Steen er det ingen krav om at ansatte ved legevakten skal være vaksinert mot meslinger. Den ansatte som har blitt smittet var kun delvis vaksinert mot sykdommen.

– Det ligger bare anbefalinger. Denne personen var ikke fullt vaksinert, men én dose gir vanligvis god beskyttelse, men det var altså ikke nok i dette tilfellet, sier smittevernoverlege Steen.

Oslo kommune advarer om at personer som har oppholdt seg på de samme stedene kan være utsatt for smitte:

– Helseetaten i Oslo kommune oppfordrer personer som ikke er beskyttet mot meslinger, og som har oppholdt seg på Legevakten eller Parkteatret på de aktuelle tidspunkter, om å kontakte lege dersom de utvikler symptomer på meslinger, opplyser Oslo kommune.

Smittsom sykdom

– I Oslo er meslinger sjeldent. Generelt har man bare noe få tilfeller i året, ifølge smittevernoverlegen.

Steen opplyser at meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi har, og at uvaksinerte personer, eller personer som ikke har hatt sykdommen, er utsatt for smitte.

– Problemet med meslinger er at det starter som en forkjølelse, så etter noen dager så får man et kraftig utslett som brer seg utover kroppen. Da er det lett å stille diagnosen, men i den første fasen er meslinger vanskelig å oppdage, sier Steen.

Steen oppfordrer folk til å være oppmerksomme og ta tidlig kontakt med lege om å de merker symptomer på meslinger.

19/3: Saken er oppdatert med informasjon om at den som er smittet er ansatt ved legevakten i Oslo.