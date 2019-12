Frykter farlig fyrverkeri kommer fra kriminelle ungdomsmiljø

– Dyrevelferdsmessig er vi ikke så glad i fyrverkeri. Det er på generell basis ikke noe ålreit for dyrene, sier daglig leder ved Stovner Ridesenter på Øvre Fossum gård, Anne Habberstad.

Det var i en av deres staller at noen fyrte opp fyrverkeri som skremte hestene. Ifølge politiet løp ungdommer fra stedet.

– Alle er like hele og raketten ble fyrt av i gangen og ikke inne i selve stallen, forklarer Habberstad.

Selv om ingen ble skadet i hendelsen, mener hun fyrverkeri en stor utfordring, spesielt når man ikke bruker det som man skal.

– Det er ikke bra når mindreårige får tak i raketter og bruker det uvettig, sier hun.

Er bekymret over ungdommen

Tirsdag formiddag tok stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, turen til stallen. Han er sjokkert over det siste døgnets hendelser, og at det er mange unge som står bak.

Stortingsrepresentanten er redd for at ungdommene som står bak også tilhører de miljøene som driver med annen type kriminalitet rundt i om i Oslo, og som er med på at ungdomskriminalitet øker i hovedstaden.

– Jeg skjønner ikke hvordan det går an å være så lite ansvarlig i forhold til hvem man rammer. Selv om man er ung så må alle tenke over hva man holder på med, sier Bøhler.

Politiet i Oslo mener foreldrene har et ansvar, det er Bøhler enig i.

– Det er et foreldreansvar å vite hva ungene driver med, og få dem hjem i tide så de ikke herjer rundt sent på kveldene i ung alder.

Tirsdag formiddag tok Jan Bøhler, som også bor i Groruddalen, turen til Stovner ridesenter. Sammen med han på bildet er Randveig Røe i stiftelsen Stovner ridesenter. Foto: Jan Bøhler / privat

Vil ha delvis forbud mot private fyrverkeri

Løsningen er ifølge stortingsrepresentanten å få et delvis forbud mot private fyrverkeri i Oslo.

– Det en del kommuner rundt om i landet der de har nedlagt forbud mot fyrverkeri. De har istedenfor et offentlig fyrverkeri i kommunal regi, sier Bøhler.

– En annen løsning er de som skal drive med fyrverkeri og får lov til det er borettslag, velforeninger og idrettslag, sier han.

De mange hendelsene med fyrverkeri er langt fra sånn det skal være, mener Bøhler.

– Dette er veldig langt fra hva meningen med fyrverkeri er, som egentlig er hygge på nyttårsaften klokken 00.00. Jeg tenker ikke noe annet enn at dette må stoppes.

Politiet har en klar oppfordring

Politiet i Oslo fikk 33 meldinger om skyting med fyrverkeri fra i går kveld og frem til tirsdag morgen. Operasjonsleder i Oslo-politiet, Gjermund Stokkli, sier det har vært flere meldinger enn normalt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Noen av hendelsene ble av politiet ansett som alvorlige. Blant annet avfyrte ungdommer fyrverkeri mot biler som kjørte og stod parkert på Rødtvet i Oslo, og kastet fyrverkeri inn i en buss på Holmlia. Tre ungdommer i alderen 14–16 år ble anholdt.

Det var også hendelser andre steder i landet. I Kristiansand fikk politiet mandag kveld melding om at ungdommer kastet fyrverkeri mot et spisested i Markens gate.

Tidligere på kvelden måtte politiet rykke ut til Mandal, der ungdommer skjøt fyrverkeri mot hverandre og forbipasserende. Det kom også meldinger om bruk av fyrverkeri i Vanse sentrum, Evje, Vågsbygd, Flekkerøy og Vennesla.

Operasjonslederen ved Oslo-politiet sier til NRK at det var flere hendelser med ulovlig oppskytning av fyrverkeri på mandag kveld og tirsdag morgen. Foto: Oslo politidistrikt

– Det kan få uante følger og det er kanskje bare flaks som har gjort at folk ikke ble skadet i hendelsene i går og i natt, sier Stokkli.

Politiet har en klar oppfordring til folk.

– De som kjøper det må sørge for at det blir gjort på en god og forsvarlig måte, så ikke vi får noen skader. Verken på bygninger, mennesker eller dyr.

Hovedregelen er at det er forbudt å sende opp fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom 18.00 og 02.00.