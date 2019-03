Tidligere denne uken skrev Frps gruppeleder i Asker, Ole Jacob Johansen, blant annet at «barn alltid er brukt i et propegangdaøyemed», i et innlegg på Facebook.

Det var Budstikka som først omtalte saken.

Innlegget ble slettet etter kort tid og Johansen beklaget det. Det mener lederen i Asker FrP, Trond Ellingsen, han ikke skulle gjort.

Ellingsen mener Johansen derimot har helt rett i Facebook-innlegget, som sammenligner barnas klimaengasjement med den gang nazistene brukte barn i propaganda under 2.verdenskrig.

– Barn er meget lett påvirkelige og det står alltid noen bak

I innlegget som nå er slettet, var det tre bilder: Ett av MDGs Lan Marie Berg og den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg. Ett av Thunberg i musefletter ved siden av en ung Hitler-jugend med musefletter. Helt til sist et bilde av Heinrich Himmler med en jente på fanget.

– Barn er meget lett påvirkelige og det står alltid noen bak. Norske lærere er stort sett venstrevridde og støtter selvsagt de tullete klimastreikene, skriver lokallagsleder Ellingsen i en e-post til Budstikka.

Ellingsen mener at innlegget illustrerer hva fanatikere kan få barn til å gjøre.

– Jeg synes Ole Jacob illustrerte dette godt ved sitt innlegg på Facebook, som jeg personlig ikke så noe galt i. Og han har selvsagt ikke sammenlignet Lan Marie Berg med Himler eller Hitler-jugend, selv om visse journalister elsker å lage en slik sak på det. Det er kun et utslag av klikkhoreri, sier han til Budstikka.

REAGERER: Simen Velle i Asker FpU skjønner at innlegget til Jacobsen kan bli oppfattet som en hatefull ytring. Foto: Privat

Reagerer på Frp-leder

Støtten som Ellingsen har gitt Facebook-innlegget, får ungdomslederen i Asker FpU til å reagere.

– Jeg synes ikke det en positiv ting i det hele tatt. Hverken jeg som formann, eller Asker FpU, støtter det, sier Simen Velle til NRK.

Velle reagerer også på at innlegget i det hele tatt ble publisert av gruppelederen i FrP.

– Det å sammenligne en 14 år gammel klimastreikende jente som vil redde planeten vår, med Henrich Himmler, det er ikke noe jeg trodde jeg kom til å se, sier Velle om innlegget.

Asker Frp la fredag kveld ut et innlegg på Facebook der de tar avstand fra innlegget. På Facebook skriver de: