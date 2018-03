Frp etter storrazzia: – Poker må bli lovlig

På torsdag aksjonerte politiet i Oslo med hundre politifolk mot fem pokerklubber. Politiet mener klubbene betaler beskyttelsespenger til kriminelle. Det var Aftenposten som meldte om saken først.

Fremskrittspartiet mener razziaen viser at poker må bli lovlig.

Morten Wold (FrP). Foto: Terje Heiestad / Stortinget

– Det er mange som er interessert i pokerspill. Det ville vært bedre om det blir tillatt og satt under kontroll, selvfølgelig med begrensninger på hvor stor innsats man kan ha, sier Morten Wold, spillpolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.

Da Fremskrittspartiet kom i regjering i 2013 fikk de gjennom oppmykning av pokerreglene, slik at det ble lov å spille hjemme, med maksimalt ti spillere og inntil 1000 kroner. Men de vil gjerne gå lengre.

– Legalisering er uansvarlig

Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, er ikke enig i at reglene bør lempes på.

– Frp tar ikke hensyn til alle de som sliter med spillavhengighet. Spillpolitikken skal være preget av ansvarlighet, og Fremskrittspartiet står for det stikk motsatte.

KrF var mot liberaliseringen som Frp stod for og mener at den har ført til mindre kontroll på problemet.

– Vi har sett en sak nå hvor det var virkelig store penger i bildet. Frp sitt svar er å legalisere og belønne de som gjør ulovlige ting, sier Bekkevold.

Behandler mange med spillavhengighet

Morten Wold tror at kriminelle hadde hatt et mindre marked ved en legalisering.

– Det vil alltid være noen som prøver å utnytte systemet, og prøve å tjene penger i et marked. Men en legalisering vil fører til at vanlige nordmenn vil kunne gjøre det uten å utfordre lovverket.

Blåkors behandler mange av dem som er blitt spilleavhengige. Kommunikasjonsdirektør Sten Magne Berglund er også uenig med Fremskrittspartiet.

– Mange av våre pasienter har problemer med pokerspilling. Vi er redd for at frislipp betyr at flere får problemer. Land som har mer liberal politikk enn Norge har også problemer med kriminalitet knyttet til pokerklubber.