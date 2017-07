Dykkere fra to redningsskøyter arbeidet lenge for å få løs en person som satt fast under en fritidsbåt som sto i brann ved Hvitsten i Oslofjorden lørdag kveld. En mann som også var i båten da den tok fyr, er reddet opp av vannet.

Svart røyk og kraftige flammer veltet ut av fritidsbåten ved Hvitsten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Redningsskøytene RS Elias og RS Klaveness plukket raskt opp en mann fra vannet. Den andre personen, en kvinne, satt fast i noe under båten.

– Kvinnen satt fast i området ved propellen av båten, sa operasjonsleder i Follo-politiet, Pål-Andre Thorsby til NRK.

Mannen var oppegående, ifølge politiet. Politiet fikk melding om brannen klokken 17.48. Da var fritidsbåten overtent.

I tillegg til de to redningsskøytene, kom også brannbåten til havaristen. På land er politi, ambulanse og Sea King redningshelikopter klare til å bistå.