Frister Akershus-reisende med Oslo-priser

Miljøpartiet De Grønne vil nemlig på sikt gjøre hele Oslo og Akershus til én takstsone. Å innlemme hele Bærum i Oslo-sonen er første skritt.

– Det er meningsløst at folk i Bærum skal måtte reise mellom to takstsoner og betale tjue kroner mer for en enkeltbillett og 550 kroner mer for et månedskort, sier førstekandidat i Akershus, Rasmus Hansson.

– Det hemmer dessuten bruken av kollektivtransport, sier han.

Sonegrensa splitter

I dag koster månedskortet i sone 1 (Oslo-sonen) 708 kroner, mens prisen for to soner er 1.256 kroner. For å reise i hele Oslo og Akershus må du ut med 1.804 kroner.

SONERKARTET: Slik ser grovskissen av takstsonene i Ruter-systemet ut. I Bærum er Fornebu og områdene som har t-bane-dekning en del av sone 1, resten ligger i sone 2. Foto: Ruter

Bærum nærmest Oslo ligger i dag i sone 1. Resten er i sone 2, og der må innbyggerne betale 550 kroner mer for månedskortet hvis de jobber i Oslo eller må krysse sonegrensa internt i Bærum.

Lørenskog og Oppegård

Men fortjener ikke innbyggerne i nabokommuner som Lørenskog og Oppegård billigere månedskort like mye som bæringene?

– Jo, og det er derfor vi på sikt bare vil ha én sone. Det vil være bra for miljøet, bra for folks kollektivbruk og vil avlaste veiene.

– Men vi starter i Bærum, for her er sonekaoset størst. Dette er også Norges kanskje verste bilkommune på grunn av dårlig intern kollektivtransport og at folk må krysse to takstsoner, sier Rasmus Hansson.

Unødig trafikk

Ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold (H).

– Vi har et tilsvarende problem med at Rosenholm på grensa til Oslo er i sone 1, resten av kommunen i sone 2, sier Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold (H).

– Det fører til unødig nye trafikk fordi folk kjører gjennom Oppegård til innfartsparkeringen på Rosenholm for å spare penger. Hvis det er et mål å redusere biltrafikken, bør også Oppegård inn i sone 1, sier han.

Besnærende tanke

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim (Ap). Foto: Ingvill Tandstad / NRK

– Min første tanke er at billigere billetter høres besnærende ut og at det bør komme innbyggerne i Lørenskog til gode like mye som folk i Bærum, sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap).

Hennes kommune har stor innpendling til Oslo og høy kollektivandel takket være godt busstilbud og tre jernbanestasjoner.

– Men Lørenskog og Nedre Romerike er i sterk vekst, og kapasitet er vel så viktig som pris. Vi jobber hardt for å få på plass Romeriksbanen, og billigere billetter må i så fall ikke gå utover viktige utbyggingsprosjekter, advarer Bergheim.

Stort inntektstap

Ruter beregnet i 2015 at de årlig ville tape 56 millioner kroner i billettinntekter hvis hele Bærum blir sone 1 og 834 millioner hvis hele Akershus blir innlemmet.

Rasmus Hansson vil finansiere dette ved å øke det statlige tilskuddet til kollektivtrafikk i storbyområdene på bekostning av dyre motorveier.

Oslo og Akershus bestemmer

Det er Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som bestemmer takstpolitikken i Ruter-systemet.

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo og MDG-kollega Lan Marie Nguyen Berg synes forslaget er spennende.

Leder for samferdselsutvalget i Akershus, Solveig Schytz (V), sier at Venstre har jobbet målrettet for å holde prisen på kollektivtrafikken nede og er villig til å diskutere alle forslag som bidrar til dette.