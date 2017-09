Frisk Asker slo mesterne i åpningen

På borteis vant Frisk Asker 3-2 over regjerende mester Stavanger Oilers i serieåpningen i ishockey i dag. Dermed fikk Asker revansj for finaletapet i fjorårets sluttspill. Endre Medby, Mario Lamoureux og Alex Wall (bildet) scorte for askerbøringene.