Frifunnet for uaktsomt drap

En mann i 50-årene er frifunnet for uaktsomt drap i lagmannsretten etter å ha rygget over en 10-åring med hjullaster i Gjerdrum i mai 2015. I lagmannsretten ble han dømt for brudd på veitrafikkloven, og slipper å sone i fengsel, skriver Romerikes Blad.