Fratatt mobilen etter tulletelefon

​​​​​​Søndag oppsøkte Oslo-politiet en mann i 30- årene på Stovner, som over lengre tid har tulleringt til politiets nødnummer.

– Han har åpenbart ikke vært i nød, og har ringt, ikke sagt noe, og oppholdt tid hos politioperatører. Dette er ikke greit, sier operasjonsleder Tore Solberg.

Denne samtalen kan ha blitt mannens siste. Etter samtale med jurist beslagla politiet mannens mobiltelefon, og han blir anmeldt for misbruk av nødnummeret.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vi håper det vil hjelpe, sier han.

Ikke alene

Spøkefuglen på Stovner er ikke den eneste av sitt slag, ifølge Solberg.

– Det er en del gjengangere som stadig vekk ringer og ikke er i nød. Vi er plaget med dette i tide og utide, og føler vi må gjøre noe med det, sier han.

Men tiden hvor det var unge barn som sto for de fleste av tulletelefonene er forbi.

– Det var nok flere barn som tulleringte før med de gamle telefonene, da det var taster man kunne trykke på. De som ringer nå er folk som helt klart vet hva de driver med, sier Solberg.

Selv om årsaken til oppringingen kan være en spøk, kan konsekvensene være langt fra morsomme.

KAN FÅ ALVORLIGE KONSEKVENSER: I verste fall går tulleringing utover personer som er i nød. Foto: Alexander Larsen / NRK

– Dette er helt klart et forstyrrende element for oss på operasjonssentralen. I verste fall går det utover andre som er i nød, ved at vi må svare og ikke får tatt andre samtaler, sier Solberg.

Risikerer bot

Også jourhavende jurist ved Oslo politidistrikt Jørgen Brodal mener slike tulletelefoner kan være alvorlige.

– Du binder jo opp en telefonlinje, som kan få konsekvenser hvis noen andre virkelig trenger hjelp.

Han sier at politiet kan beslaglegge telefoner midlertidig med hjemmel i straffelovens paragraf 187 om falsk alarm.

– Hvis en gjenstand er brukt til et straffbart forhold, og at gjenstanden er en forutsetning for forholdet, da er det hjemmel for å inndra.

STRAFFBART: Det er ulovlig å få politiet til å rykke ut unødig. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mannen risikerer ifølge Brodal en bot for nødsamtalen.

App fikk nordmenn til å ringe

Det er ikke bare i Oslo at politiet har slitt med falske nødsamtaler. I november i fjor skrev politiet i Agder på Twitter at de hadde mottatt en mengde henvendelser fra personer som hadde blitt oppringt fra en mobilapp.

– Det er ingen mennesker i andre enden, men et opptak. Det er flere versjoner av det som spilles av. Politiet kan ikke prioritere dette, meldte politiet den gangen.

Også i Telemark og Buskerud har politiet de siste årene måttet be folk slutte å ringe nødnummeret uten grunn.