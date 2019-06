– På grunn av gårsdagens kraftig regnskyll, fraråder vi på det sterkeste å bade i indre Oslofjord. Årsaken er at det kan være E. coli-bakterier i vannet, sier Monica T. Olsen presseansvarlig i Oslo kommune.

E. coli-bakterien Ekspandér faktaboks E. coli er en tarmbakterie som forekommer naturlig i tarmen hos dyr og mennesker.

Bakteriene er vanligvis ufarlige, men noen varianter av E. coli har egenskaper som gjør at de kan forårsake sykdom.

Sykdomsforløpet er avhengig av typen E. coli og kan spenne fra en mild mage-tarm infeksjon til mer alvorlig sykdom med nyrekomplikasjoner.

Smitte kan skje ved forurensing av mat eller vann med avføring fra smittebærende dyr. Smitte kan også skje ved direkte kontakt med smittebærende dyr eller smittede mennesker. Kilde: Mattilsynet

Regnskyllet som øste ned over deler av Østlandet onsdag har gjort at avløpsvann har blandet seg med badevannet. Kraftig vind tok med seg flere trær sentralt i Oslo, og regnskyll skapte trøbbel på flere veier.

Skuffede badegjester

På Tjuvholmen i Oslo er badegjestene skuffet over å ikke få bade i det fine været.

– Det er veldig varmt, så jeg har jo lyst til å bade, men det med E. coli er litt krise, sier besøkende Linnea Andersen.

Linnea Andersen og Gina Neset ble skuffet da planene om å bade ble avlyst. Foto: Kristine Eid

Har du badet?

– Nei, jeg har ikke badet, men jeg hadde store planer om det. Nå må jeg tenke meg litt om, sier Gina Neset.

Øyene i Oslofjorden skal være trygge å bade fra, konsentrasjonen av avløpsvann skal være størst i indre Oslofjord.

– Hvis du vil bade i dag anbefaler vi å reise ut til øyene i Oslofjorden, eller bade i et vann i marka, sier Olsen til NRK.

På spørsmål om det er trygt å bade i Akerselva, sier Olsen at gjennomstrømmingen her er såpass sterk at det bør gå fint.

Vanlig reaksjon

Men i indre Oslofjord vil kraftig regnvær alltid føre til en advarsel, ifølge kommunen.

– Det tas prøver av badevannet ukentlig gjennom hele sommeren. Og den samme advarselen vil gjelde ved kraftig regnskyll seinere i sommer også, sier presseansvarlig i Oslo kommune.

Ta en dusj

Det er meldt sol og høye temperaturer i sørøstlige deler av Sør-Norge de neste dagene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Fint vær og sol gjør at bakteriene vil forsvinne noe raskere. Men for å være på den sikre siden så gjelder denne advarselen frem til i morgen, sier Olsen.

– Hvis du allerede har vært i vannet så anbefaler vi at du tar en dusj. Har man fått i seg mye vann og føler seg dårlig kan man oppsøke legevakten, forteller Olsen.

Men hun er klar på at sannsynligheten for at man blir dårlig er veldig liten.

Les også: Badefavoritt får dårligste karakter

Video: Tipsere Du trenger javascript for å se video. Video: Tipsere

Regnskyllet var veldig lokalt og rammet mest Oslo. NRK har vært i kontakt med flere kommuner rundt, men ingen advarer mot å bade.