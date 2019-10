Fotgjenger påkjørt og slengt inn i butikk

Kvinnen fikk bruddskader i beina og er kjørt til sykehus, ifølge politiet.

Førerkortet til sjåføren er beslaglagt, men det er ikke mistanke om ruskjøring.

– Vitner på stedet sier bilen kom kjørende oppover Hegdehaugsveien. Den skal ha foretatt en manøver som gjorde at den traff kvinnen i fotgjengerfeltet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt.

Innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt om ulykken. Du trenger javascript for å se video. Innsatsleder Tom Berger i Oslo politidistrikt om ulykken.

Havnet inne i butikken

Selv om bilen havnet delvis inne i butikken, traff den til alt hell ingen flere personer. Sjåføren er også uskadd, ifølge innsatsleder Tom Berger.

– Sjåføren av bilen ble umiddelbart avhørt av vår patrulje på stedet, sier operasjonsleder Krohn Engeseth. I tillegg blir vitner som har sett hendelsen avhørt.

Dramatisk

– Det er klart man skvetter når det kommer en bil inn butikkvinduet, sier Eirik Jordhøy som er butikksjef i Frislid Consept Store. Han var alene i butikken og sto innerst i lokalet da han hørte det single i glass.

– Jeg trodde først det var noe som hadde falt på ruta utenfra, siden det er bygningsarbeider i nærheten. Men når jeg snur meg, ser jeg rett på fronten på bilen inne i butikken, forteller Jordhøy. Han forteller at det er parkering for varelevering rett utenfor butikkvinduet. Ifølge Jordhøy var ulykkesbilen en elvarebil.

KNUSTE VINDU: Kvinnen som ble truffet av bilen er på sykehus med bruddskader. Foto: Nadir Alam / NRK

Eirik Jordhøy oppdaget ikke kvinnen som ble tatt med av bilen med en gang. – Hun havnet inne i et lass med klær under et stativ. Hun var trykket inn i butikken gjennom glasset.

– Hun skrek fordi hun hadde vondt, sier Jordhøy som ringte nødetatene umiddelbart.

Butikksjefen sier de nå jobber med å få tettet hullet og ryddet opp.

– Men det vi har av skader er kun materielt. For oss er det viktigst at det går bra med hun som ble påkjørt og med sjåføren, sier Jordhøy.