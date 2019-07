Fortsetter søket etter 20-åring

Politiet fikk melding rett før klokken 01 natt til søndag om en mann som hadde falt ut av en båt i Hemnessjøen i Aurskog-Høland i Akershus.

Søket ble avsluttet rundt to timer senere, etter at letemannskapet ikke lenger hadde håp om å finne mannen i live.

Søket ble i dag satt i gang igjen rundt klokken 04.

– Det søkes i området sammen med Røde Kors sonar og dykkere, sier operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt.

Antatt druknet

Lorentzen forteller at det som startet som en redningsaksjon, nå har gått over til å være et søk etter en antatt omkommet person.

De pårørende er varslet.

Hendelsen skal ha skjedd rundt 200 meter fra land, og det var en av de andre ombord som varslet politiet.

– Fire personer har vært i båten, og en av dem falt i vannet, opplyste operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til NTB i 2-tiden.

De andre som var ombord i båten, vil bli avhørt av politiet. Noen av dem som var på båten, var beruset, ifølge politiet.

Fem båter søkte på vannet i redningsaksjonen i natt. Dykkere ble også satt inn i søket etter mannen, og politiet hadde fire enheter på stedet. Også ambulanse og brannvesen var på plass, i tillegg til frivillige med båter.