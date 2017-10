Fortsatt ingen dom i Lime-saken

11 måneder etter at Lime-rettssaken ble avsluttet, er det fortsatt ikke kommet noen dom i saken. Advokat Fridtjof Feydt sier til Dagbladet at det er en rettsskandale. 13 personer er tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel.