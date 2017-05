Fortsatt alvorlig for 15-åring

Tilstanden til 15-åringen som falt gjennom et skoletak på Romsås søndag, er stabil, men alvorlig, opplyser politiet. Gutten falt over fem meter, gjennom en glasskuppel på taket på Tiurleiken skole og landet på et betongulv, skriver NTB.