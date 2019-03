Forsvareren: Mannen ble skutt i ryggen av politiet

En mann i 30-årene ble fredag kveld skutt av politiet på Skjetten i Akershus. Ifølge politiet angrep mannen politifolkene med øks.

– Det ble avfyrt skudd da vedkommende nektet å etterkomme ordre fra politiet og han etter hvert gikk til angrep på patruljemannskapene som var på stedet, fortalte innsatsleder Anders Bru til NRK fredag.

Mannen er siktet for grov kroppsskade mot en kvinne som blødde kraftig da politiet kom til adressen.

Mener mannen ikke angrep

Nå hevder mannens forsvarer at politiets forklaring av hendelsesforløpet er feil.

– Mannen angrep ikke politiet, så langt jeg har oppfattet det, sier advokat Andrea Salomonsen til NRK. Hun representerer den siktede sammen med advokat Marius Dietrichson.

Salomonsen hevder at selv om mannen ikke angrep politiet, ble han likevel skutt – i ryggen.

– Han ble skutt i ryggen. Det kan jeg bekrefte.

– Ble han også skutt andre steder?

– Nei, kun i ryggen, sier Salomonsen.

– Din forklaring rimer dårlig med politiets. Hvordan forklarer du det?

– Jeg kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet nå.

Det var RB.no som først meldte om uttalelsen fra forsvareren.

Natt til lørdag ble mannen i 30-årene operert og politiet opplyste lørdag at tilstanden hans var stabil.

Mannen omtales som en kjenning av politiet.

– Vil la seg avhøre senere

Spesialenheten for politisaker har i løpet av helgen avhørt blant annet tjenestepersonene som var involvert i hendelsen.

Den siktede er ikke har hørt ennå.

– Han har ikke ønsket å la seg avhøre foreløpig. Jeg kan ikke si noe utover det, sa jourhavende jurist Anne Langseth i Øst politidistrikt til NTB tidligere søndag.

Ifølge advokat Salomonsen er årsaken til dette at mannen fortsatt får behandling på sykehuset.

– Han er operert, men ligger til videre oppfølging på sykehuset. Han vil forklare seg når han er noe bedre, sier hun.

– For tidlig å kommentere

Liv Øyen, leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge i Spesialenheten for politisaker, sier til NRK at hun ikke kan kommentere hva som har kommet frem så langt i etterforskningen.

– Vi har foretatt innledende avhør, men det er for tidlig å gå ut å kommentere innholdet i avhørene. Vi har avhørt folk både fredag kveld, lørdag og i dag.

– Hva sier du til forsvarerens påstand om at mannen ikke angrep politiet og ble skutt i ryggen?

– Vi må gjennomføre flere avhør og så ta en oppsummering av etterforskningen, og sammenholde dette med de kriminaltekniske undersøkelsene, før vi kan si noe om faktum i saken.

Øyen vil heller ikke gi informasjon om hvor mange skudd som ble avfyrt eller hva slags våpen som ble brukt, av hensyn til etterforskningen.

Ingen politifolk ble skadd i hendelsen fredag.

Den siktede fått behandling på Ullevål sykehus i Oslo, mens kvinnen i 40-årene behandles for kuttskader på Akershus universitetssykehus (Ahus).