Forskjellsbehandling av togfrakt

Jernbanetilsynet mener Bane Nor forskjellsbehandlet Green Cargo og CargoNet under en rutetildeling på strekningen Oslo-Trondheim i fjor. Tilsynet mener tildelingen til CargoNet førte til redusert konkurranse i jernbanemarkedet. Bane Nor har nå endret dette.