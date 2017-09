Forlenger ulvefellingstillatelse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus forlenger fellingstillatelsen på ulv, etter at to sauer ble drept i helgen, i Nord-Odal i Hedmark, like ved grensen til Akershus. Tillatelsen gjelder kun i Eidsvoll kommune, frem til neste mandag klokken 12.00.