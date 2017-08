Forlenger fellingstillatelsen

Fylkesmannen forlenger fellingstillatelsen for ulv i Akershus og Oppland. Mye tyder på at ulven som ble felt på Toten i dag, står bak sauedrapene den siste tiden. Men det vil ikke kunne slås fast før resultatet fra DNA prøven er klar. Først hvis det kommer et nytt angrep, vil tillatelsen bli brukt.