I går deltok en rekke internasjonale talere på konferansen Scandza forum i Oslo. Greg Johnson, en kjent amerikansk høyreekstrem, ble pågrepet av politiet da han skulle tale på konferansen.

Utenfor lokalet hvor konferansen ble avholdt, samlet mange seg til motdemonstrasjon. Da flere i denne gruppen prøvde å bryte sperringer, grep politiet inn, ifølge operasjonsleder i Oslo-politiet Marianne Heidenstrøm.

28 personer ble pågrepet og kjørt i arresten.

– Samtlige 28 av demonstrantene ble pågrepet, med hjemmel i straffeprosesslovens 173 om ikke å avstå fra en straffbar handling, sier Line Borgen, politiadvokat i Oslo politidistrikt til NRK.

– Bakgrunnen for det er at de var på stedet på Sinsen lenge i går og fikk pålegg fra politiet. Ordensforstyrrelsen varte over et lengre tidsrom.

Pågripelsene skjedde under konferansen Scandza forum i Oslo.

Ifølge Borgen er det utferdighet forelegg på to straffbare forhold.

– Noen har fått ett forelegg for ordensforstyrrelse på 10.000 kroner, mens andre har fått for ordensforstyrrelse og brudd politiets pålegg på 14.000 kroner.

– De har fått varetektsfradrag, så det er trukket fra 1000 per forelegg for tiden i sentralarresten. De blir løslatt fortløpende når de har tatt stilling til foreleggene, sier politiadvokaten.

– Vil bli bortvist

Greg Johnson, som tidligere har skrevet at han støtter de politiske grunnene for terroraksjonene i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011, vil bli utlevert fra landet, ifølge PST.

Greg Johnson ble arrestert på Sinsen i Oslo i lørdag formiddag. Bildet er noen år gammelt. Foto: SVT

– Status akkurat nå er at det jobbes med bortvisningen, slik at en får fraktet ut amerikaneren så fort som praktisk mulig, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Hans forsvarer, advokat John Christian Elden, sa til Dagbladet lørdag at Johnson motsetter seg bortvisning.

– Min klient bestrider å være til fare for grunnleggende nasjonale interesser, og trodde han kom på besøk til et demokratisk land der han var invitert til å benytte sin ytringsfrihet, sier Elden.