Foreldre mener barnehagematen er for dårlig

I Løkkeberg kommunale barnehage i bydel St.hanshaugen står smoothie på menyen. Det siste året har barnehagen jobbet målrettet med å få på plass et bedre mattilbud.

For 170 kroner i måneden får barna mat fire ganger i uken. Det serveres blant annet fisk, supper, vegetarretter og brødmat.

– Gode vaner skapes tidlig. Ikke bare er barna i vekst og det er viktig at de får i seg sunn mat, men dette er også veldig viktig for folkehelsa og like oppvekstvilkår.

Lars Magnus Ottersen tror det er store forskjeller på maten i de forskjellige bydelene. Foto: Anders Fehn / NRK

Det sier Lars Magnus Ottersen som er ernæringsrådgiver i bydelen.

– Vi skulle gjerne hatt mer penger, men hvis man planlegger godt så går det bra, sier Ottersen.

Misfornøyde foreldre i Oslo

Forbrukerrådet har i samarbeid med Kost- og ernæringsforbundet spurt foreldre i både private og kommunale barnehager om de opplever at barna får et sunt og variert kosthold i barnehagen.

Undersøkelsen viser at én av fire mener at dette ikke skjer. I Oslo er foreldrene mest misfornøyd.

Der svarer kun 17 prosent at de er meget fornøyd med tilbudet. 30 prosent sier de er misfornøyde.

– Det bør være ganske selvsagt at når du sender barna dine i barnehagen, så får du et variert og sunt mattilbud, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Grønnsaker serveres veldig sjeldent. Bare én gang i uka eller mindre. Det mener vi er altfor dårlig, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet.

På landsbasis sier foreldre i private barnehager at de er mer «meget fornøyd» enn i de offentlige.

Ber politikerne komme på banen

– Jeg tror ikke nødvendigvis at foreldre i Oslo er mer kravstore enn resten av landet. Det bør snarere være et signal til barnehagene om å løfte tilbudet og ha en bedre dialog med foreldrene, sier Vie.

I dag finnes det allerede nasjonale retningslinjer for mattilbudet som skal gis i barnehagen.

– Det må tydeligere forventninger til fra politikerne helt på toppen i kommunen. Foreldrene vil ha et sunnere tilbud, og det bør være en enkel sak å ta tak i.

Ikke aktuelt å heve kostprisen

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, sier kommunen har innført en folkehelseplan som også omfatter barnehagene og at de har nesten doblet matbudsjettet. Men det er ikke aktuelt å sette av enda mer penger til mat.

– Oppholdsbetalingen, maxprisen, oppleves allerede høy for mange og i Oslo finnes det også mange fattige familier. Vi vil at alle barn skal gå i barnehage. Da må det kommunale tilbudet være så rimelig som mulig, sier hun.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, sier de har en ambisjon om at 50 prosent av maten som serveres i barnehager skal være økologisk. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Thorkildsen mener det er et problem at det er veldig store forskjeller mellom barnehagene i byen. Byråden sier bydel St. Hanshaugen er et forbilde i hovedstaden.

– De har jobbet systematisk med å forbedre mattilbudet i barnehagene. De deler nå sine erfaringer, og vi legger til rette for at andre bydeler og barnehager kan bruke de menyer og innkjøpslister de lager.