Forbrukerrådet vurderer søksmål mot økt søppelavgift i Oslo

– Vi vurderer jevnlig rettslige skritt i forskjellige saker, og det kan det godt tenkes at vi gjør også i denne saken, sier fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Kaoset rundt avfallsinnhentingen vil føre til at innbyggerne i Oslo kommune må betale 5 prosent høyere renovasjonsgebyr.

– Nå har vi fått en juridisk vurdering som går på at vi skal tenke ytelse mot ytelse også på renovasjon, og da får vi se hvordan vi drar det videre i Forbrukerrådet, sier Vie.

Etterlyser anstendighet

Det er jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen som har foretatt den juridiske vurderingen for Forbrukerrådet. Han mener mange kan ha krav på penger tilbake.

– Byrådet bør vise politisk anstendighet og refundere deler av renovasjonsavgiften til de som har blitt berørt av søppelkaoset, sier Marthinussen.

Han mener at de pengene Veireno har betalt i bøter for ikke utførte tjenester, bør komme fellesskapet til gode.

– Pengene bør kanaliseres tilbake til de som har vært rammet, i stedet for at det bare legges i den store sekken.

Krevde kompensasjon i fjor

Før jul krevde Forbrukerrådet at Renovasjonsetaten i Oslo skulle gi kompensasjon til borgere som ikke fikk de renovasjonstjenestene de betaler for.

– Når man ikke har klart å hente søppel over lengre tid, mener vi at innbyggerne har rett til økonomisk kompensasjon. Da snakker vi om et prisavslag i de områdene som har vært rammet av manglende søppelhenting, sa Vie den gang.

Kravet ble avvist av kommunen, som svarte at enkeltpersoner kan søke om erstatning, men måtte bevise at kommunen er ansvarlig for utgiftene.

Kommunen sier nei

Også nå avviser Oslo kommune utspillet fra Forbrukerrådet. I en epost til NRK skriver Renovasjonsetaten at «selvkostregelverket tilsier at renovasjonsgebyret ikke kan overstige kommunens kostnader. Marthinussens løsning med prisavslag vil komme i konflikt med kommunens kostnadsinndekningsplikt. Etter forurensningslovens § 34 er kommunen pålagt en plikt til å dekke inn alle sine kostnader ved avfallssektoren fullt ut gjennom renovasjonsgebyret».