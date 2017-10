For få helseansatte vaksinerer seg

For få helse- og omsorgsansatte i Oslo tar influensavaksine, mener Helseetaten. For eksempel har kun tre av ti ansatte ved Diakonhjemmet sykehus vaksinert seg. Målet er 75 prosent dekning, for å bidra til mindre sykdom blant pasienter og lavere sykefravær blant ansatte.