Folberg skog solgt for 16 millioner

Folberg skog i Nes, et område på omlag 4.800 mål, er kjøpt av Jon Anders Rønaas (32) fra Bjørkelangen for 16,2 millioner kroner, skriver Indre Akershus Blad. Rønaas skriver i konsesjonssøknaden for området at han ønsker å drive aktivt skogbruk der.