Fluser, skækk og bauers – gatespråket sprer seg i Oslo

Hvis du ikke allerede visste det, så er «bauers» politiet, «fluser» betyr penger og «skækk» kan bety at du enten er rusa eller utafor på en eller annen måte.

Gatespråk er ikke noe nytt, men likevel eksisterer det nesten ikke forskning på området. Nå vil språkforskere ved UiO undersøke hvordan gatespråk brukes i Skandinavias hovedsteder, også blant de som ikke har en minoritetsspråklig bakgrunn.

Språkprofessor Bente Ailin Svendsen vil undersøke hvordan gatespråk brukes i Skandinavia. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Mange som vokser opp blant andre mennesker med ulik språklig bakgrunn utvikler en måte å snakke på som kan høres ut som de også har et annet førstespråk, forklarer språkprofessor Bente Ailin Svendsen ved Universitetet i Oslo.

Hver tredje Oslo-borger har innvandrerbakgrunn og mange av dem snakker minst ett språk tillegg til norsk. Ved skolene i Oslo snakkes det, ifølge Statistisk Sentralbyrå, 228 ulike morsmål. Det er en økning på over 50 prosent siden begynnelsen av 2000-tallet.

– Gatespråket i hovedstaden er i stadig utvikling og har fått flere brukere på tvers av etnisiteter, forteller Svendsen.

Forskningsprosjektet skal også undersøke hvilke holdninger og stereotypier som kobles til brukere av gatespråk og hvordan dette fungerer ekskluderende eller inkluderende.

– Ta deg sammen, du er norsk

Isak Peter Brodahl fra Grünerløkka forteller at det følger en del fordommer med om man snakker kebabnorsk uten å ha utenlandsk bakgrunn.

– Hvis du kommer inn på en arbeidsplass og snakker kebabnorsk, så ser folk på deg og tenker: «Det er greit hvis du er norskpakistaner eller norskgambier, men du er helt norsk. Nå må du ta deg sammen», sier Brodahl.

Brodahl sier at han har tonet ned gatespråket sitt siden han var yngre. I dag bruker han det med omhu.

– Når jeg først drar fram noen slangord nå, så er det på riktig tidspunkt. Men jeg merker at jeg kanskje blir meg sjøl igjen når jeg snakker med gamlegutta, forteller Brodahl.

Får reaksjoner på språket

– Da jeg var i Bodø, så var det en dame som sa at jeg snakket en type norsk som hun omtalte med et jævlig spesielt ord, jeg tror jeg hopper over det her. Det var ikke pakkisnorsk hun sa, det var mye verre, forteller Kenneth Engebretsen.

Rapper Kenneth Engebretsen fra Groruddalen får stadig reaksjoner på språket sitt fra folk han treffer på turné. Foto: Fouad Acharki / NRK

Rapperen fra Groruddalen i Oslo støter ofte på folk som reagerer på hvordan han snakker. Engebretsen har ikke språkbakgrunn fra noe annet land enn Norge. Likevel tilegnet han seg talemåter som var vanlige i miljøet hans i Groruddalen.

– Jeg trodde jeg hadde ristet det av meg, at jeg høres annerledes ut nå, for før var det helt grovt og gebrokkent, sier han.