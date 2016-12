Flomfare truer tomta til nytt beredskapssenter

Det var i slutten av oktober NRK kunne melde at et område langs E6 i Ski hadde danket ut Grønmo i Oslo.

– Det går på lokalisering, utvikling av området og utfordringer ved grunnforholdene på Grønnmo som fremstår som noe mer komplekse enn en kanskje så for seg i utgangspunktet, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Prosessen med å finne tomt har pågått i mange år. At Norge trenger et slikt beredskapssenter var en av konklusjonene etter 22 juli.

– Kan ikke bli satt ut av spill

Nå viser det seg at tomta på Taraldrud kan være flomutsatt.

– Slike beredskapssentre skal fungere under alle forhold. Det sier seg selv at et nasjonalt beredskapsseter ikke kan bli satt ut av spill ved en eventuell flom, sier seniorrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Torleiv Yli Myre.

Beredskapssenteret skal huse politiets beredskapstropp, bombegruppe, krise- og gisselforhandlere og helikoptertjeneste.

Alnabru var lenge den rødrønne regjeringens favoritt, men ble vraket av dagens blå regjering som for liten. Nå er det Taraldrud som skal reguleres.

Her ser vi aktsomhetskartet til NVE over området sammen med kart over området hvor beredskapssenteret er tegnet inn. Foto: NVE/Asak Viak Montasje:NRK

I flomkart

Et såkalt aktsomhetskart for flom fra NVE viser at det er risiko for flom på deler av planområdet.

– Det kan være utfordringer knyttet til flom. I slike områder må man gå nærmere inn og gjøre konkrete flomvurderinger og se på hva som er den faktiske utfordringen knyttet til flom, sier Myre.

Byggteknisk forskrift krever at byggverk for nasjonale beredskapsinstitusjoner som dette, ikke skal plasseres i flomutsatte områder. Direktoratet skriver i en høringsuttalelse at det kreves dokumentasjon for at byggegrunn herunder adkomstveier ikke er flomutsatt.

Nasjonalt beredskapssenter for politiet Ekspandér faktaboks Planene om å samle politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen og hundetjenesten med bombegruppen i ett nasjonalt beredskapssenter har en lang forhistorie: 2003: Politiets helikoptertjeneste etableres på Gardermoen, men politiet ønsker det plassert nærmere Oslo. 2007: Politiet ønsker å samle helikoptertjeneste og beredskapstropp på Alnabru i Oslo. 2010: Også bombegruppa og hundetjenesten ønsker å bli med i senteret. Justisdepartementet har ennå ikke avgjort om det skal bygges. 2011: Terrorangrepene 22. juli gir økt oppmerksomhet rundt beredskapssenteret. Statsbygg får i oppdrag å kartlegge alternative tomter i Oslo. 2012: I april kommer Statsbyggs rapport. Av 17 tomter vurderes Alnabru, Kjelsrud, Ulven og Økern som best egnet.

I august anbefaler 22. juli-kommisjonens rapport at planene om å bygge et beredskapssenter gjennomføres.

Samme måned kunngjør justisminister Grete Faremo (Ap) at senteret skal etableres på Alnabru.

Grete Faremo sier i desember at senteret skal stå ferdig om fem år. 2013: I februar oppdages det at tomta på Alnabru er for liten til. En forveksling mellom brutto og netto kvadratmeter gjør at bygningsmassen blir nesten dobbelt så stor som først antatt.

Undersøkelser viser dessuten at det er kvikkleire på tomta.

Etter regjeringsskiftet varsler justisminister Anders Anundsen (Frp) at andre tomter skal utredes. 2014: I august leverer POD en konseptvalgutredning til Justisdepartementet der Grønmo er anbefalt alternativ. Taraldrud i Ski kommune er andrevalg. Ferdigsstillelse anslås til i beste fall medio 2020. 2015 og 2016: Konseptvalgutredningen er til ekstern kvalitetssikring før regjeringen kan ta stilling til valg av tomt.

Det kommer fram at Grønmo-alternativet er utfordrende på grunn av gass i grunnen på den gamle søppelfyllinga.

Lokale friluftsinteresser mobiliserer mot begge alternativer.



– Vil bli gått gjennom og vurdert

Departementet sier de har fått flere innspill til reguleringsplanen, blant annet fra NVE og vil gå igjennom disse og vurdere dem i det videre arbeidet. De mener det ikke er et stort problem at deler av tomta kan være flomutsatt.

Departementet skriver i en e-post til NRK at det er ikke behov for å legge kristisk infrastruktur i området hvor det er flomfare. Eksisterende vei til Taraldrud er innenfor det området som kan rammes av flom, men dette gjelder ikke planlagt ny inn-/utfartsvei eller de planlagte utrykningsveiene, skriver departementet.