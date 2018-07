Flere unge blir tatt for cannabis på østkanten – selv om det røykes mer i vest

I slutten av juni kom spørreundersøkelsen Ung i Oslo som viste at økningen i cannabisbruk har vært sterkest på vestkanten i hovedstaden. På Frogner og Ullern er det dobbelt så mange ungdommer som har brukt hasj som på Stovner og Alna.

Det er på østkanten ungdom blir tatt for narkotikabruk oftest. Årsaken er politiets arbeid mot salg av narkotika som ifølge dem foregår mest i sentrum og øst i hovedstaden. Dermed blir det også større risiko for å bli tatt i disse områdene, for ungdommer som bruker cannabis.

RØYKES INNENDØRS: Det er vanskelig for politiet å avdekke og ta ungdommer for narkotikabruk når bruken foregår innendørs, sier leder for oslopolitiets forebyggende enhet, Janne Stømner. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Når vi er ute for å ta de som selger narkotika så avdekker vi også bruk, sier leder for oslopolitiets forebyggende enhet, Janne Stømner.

– Gir ikke denne undersøkelsen grunnlag for å se nærmere på unges narkotikabruk på vestkanten?

– Jo, men vi har et nært samarbeid med ungdom derfra og med skolene. Vi prøver å ha et godt samarbeid, men det blir i andre fora. Det blir annerledes fordi narkotikabruken ikke foregår så mye i det offentlige rom.

Nesten tre ganger flere

I fjor registrerte politiet nesten tre ganger så mange narkotikaforhold hos unge mellom 10 og 17 år på politihuset på Grønland sammenlignet med Majorstua politistasjon. Denne registreringen betyr for eksempel at ungdommene kan ha fått forelegg, tilbud om ruskontrakt eller blitt pågrepet. Noen saker blir også henlagt.

Registrerte narkotikaforhold Narkotikaforhold 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10 - 17 år 320 233 246 218 215 114 171 288 Grønland 290 208 183 156 148 92 119 213 Majorstua 30 25 63 68 67 22 52 75 18 - 22 år 1068 1072 756 917 746 736 613 829 Grønland 942 982 614 666 564 594 480 720 Majorstua 126 90 142 251 182 142 133 109

Politilederen mener en av grunnene til at unge oftere blir tatt for narkotika på østkanten skyldes fattigdom.

– Cannabis brukes mer i det offentlige rom på østkanten. Man bor kanskje i trange leiligheter og oppholder seg mer utendørs enn det vi ser på vestkanten, sier Stømner.

LES OGSÅ: Mener økt hasjbruk skyldes debatt om legalisering

Mister tillit til politiet

STATUS: For enkelte ungdommer kan det å bli tatt og kontrollert av politiet gi dem en opphøyd status i noen miljøer, sier forsker ved OsloMet, Viggo Vestel. Foto: Caroline Drefvelin / NRK

Viggo Vestel er ungdomsforsker på OsloMet og mener hyppige møter med politiet kan føre til at enkelte ungdommer mister tillit til politiet.

– Det å bli stadig markert som en person som er i politiets søkelys for noe ungdommene mener er relativt uskyldig, som cannabis, kan virke negativt.

Ungdomsforskeren mener at noen av ungdommene som ofte blir tatt for cannabisbruk kan synes det er tøft og i ytterste konsekvens bli mer kriminelle.

– Blir man først en del av et kriminelt miljø så åpner det seg opp muligheter for å begå andre kriminelle handlinger, sier Vestel.

Janne Stømner i oslopolitiet sier de kjenner til at flere ungdommer føler seg overkontrollert av politiet.

– Det er noe vi må ta på alvor. Det er ikke greit at de opplever at politiet skal ha en eller annen form for kontroll på dem hver gang de er ute.