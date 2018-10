Flere slåsskamper på stor yrkesmesse for ungdom – én sendt til sykehus

Denne uka holdes det en utdanningsmesse med informasjon om alle utdanningsprogrammene for videregående opplæring, hvor 18.000 ungdommer fra hele landet samles på ett og samme sted.

I forkant av arrangementet ble politiet oppringt av en rektor fra en skole i Enebakk i Akershus, som sa at det trolig ville bli slåsskamper på messa.

Politiet var derfor til stede med flere patruljer allerede i dag tidlig.

– Rektor hadde hørt at det var elever fra andre skoler, som skulle «ta» elever fra denne skolen, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Gisle Sveen.

Flere slåsskamper

Kort tid senere brøt det ut flere forskjellige slåsskamper mellom flere 10.-klassinger på yrkesmessa.

– En tiendeklassing er sendt til A-hus med mulig hodeskader etter at han ble utsatt for vold, forteller operasjonslederen.

Politiet sier at gutten trolig ikke er alvorlig skadet. Hans foreldre er også varslet om hendelsen. Han er fra en skole i Oslo.

– Vi kommer til å bli på yrkesmessa en stund utover. Vi skal sørge for å avverge mer vold. Vi er også selvfølgelig i dialog med arrangøren, sier Sveen.

Ungdommene skal ikke ha brukt våpen eller lignende mens de slåss.

Messa er nå avsluttet etter all volden.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Totalt 14 slåsskamper på tre dager

– Vi har leid inn flere vektere for ivareta sikkerheten på messa. Vi har tatt høyde for at når 18.000 ungdommer samles på samme sted, så kan hendelser oppstå, sier arrangør Bjørn Ove Fjellandsbø til NRK.

Den store yrkesmessa arrangeres av Wordskills Norway, Akershus fylkeskommune og Utdanningsetaten i Oslo.

Den startet på tirsdag, og siden da har det vært flere voldshendelser der.

På tirsdag var det totalt seks hendelser. På onsdag var det fem hendelser og på torsdag, i dag, har det vært totalt tre hendelser.

– Alle disse hendelsene ble grepet inn i raskt og fikk ikke alvorlige utfall, sier arrangør Fjellandsbø.

Arrangørene leide inn 18 vektere til å passe på ungdommen under arrangementet på tirsdag. Etter alle slåsskampene den første dagen leide de inn ytterligere fire vektere og én til på onsdag.