Flere slåsskamper i Oslo

I halv tre-tiden fikk politiet melding om at vaktene på Café Sør i Torggata trengte hjelp, og de sendte flere patruljer.

– Det var mye blod og litt kaotisk da vi kom frem på stedet. En mann hadde blitt skadet i en slåsskamp. Han var bevisstløs og ble sendt til sykehus, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NRK.

Kort tid senere opplyste politiet på Twitter at det ikke dreier seg om livstruende skader og at de leter etter gjerningspersonene.

– Han er alvorlig, men ikke kritisk skadet, sier Stokkli.

Politiet har avhørt vitner til slåsskampen. Ingen er så langt pågrepet.

Anmeldt

Like før hendelsen i Torggata meldte politiet om et slagsmål mellom flere personer i Spikersuppa ved Stortinget. Her var en mann i midten av 30-årene bevisstløs.

– Skadeomfang er uvisst, men dette er trolig mindre alvorlig. Vedkommende ble tatt hånd om av ambulanse på stedet, sa Stokkli til NTB i natt.

Politiet har en mistenkt i saken som er anmeldt, men ikke pågrepet. Det er snakk om en mann i slutten av 20-årene.

Pågrepet

3.30 meldte politiet på Twitter at nok en mann var bevisstløs etter et slagsmål ved utestedet Stargate på Grønland. Mannen i midten av 30-årene var ved bevissthet da han ble kjørt til legevakt. Skadeomfanget er ukjent.

– Vi har pågrepet en mann i slutten av 20-årene for kroppskrenkelse. Han er kjørt til arresten sier Stokkli til NRK lørdag morgen.

Han understreker at det ikke er noen sammenheng mellom slåsskampene natt til lørdag.

– Dette er en helt typisk natt til lørdag i Oslo, verken mer eller mindre. Ofte er det enda flere ordensforstyrrelser natt til søndag, sier Stokkli som legger til at han helst skulle sett at folk var snille mot hverandre.