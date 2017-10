Flere opptaksplasser på KRUS

Regjeringen foreslår å bevilge 65,5 millioner kroner til å øke opptaket ved Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter (KRUS) med to klasser i 2018. Dette for å dekke behovet for fengselsbetjenter ved nytt fengsel i Agder.