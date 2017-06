Flere kontroller mot elbilister

Politiet varsler flere kontroller etter at elbilister ble stoppet for ulovlig kjøring hvert femte minutt i kollektivfeltet på E18 i går. I løpet av en time ble 13 biler tatt for ulovlig kjøring, 10 av dem var elbiler uten passasjer, skriver Budstikka.