Fjerner tusenvis av parkeringsplasser for å slippe syklistene frem

– Det er et slags bilpolitisk apartheid, der noen får lov å ha bil og andre ikke skal få lov til å ha bil, sier Lars Flæten i Gyldenløves gate på Frogner på beste vestkant i Oslo.

Lars Flæten mener folk i sentrumsbydelen i Oslo har like mye behov for bil som folk i resten av landet. Foto: Olav Juven / NRK

Her forsvinner snart en rekke parkeringsplasser til fordel for røde sykkelfelt.

I spissen for aksjonen mot sykkelvei i Gyldenløves gate står Ingalill Sandal som selv bare går, sykler eller reiser kollektivt. Men hun kjenner mange som er avhengig av bil.

– Jeg bor sammen med en frilansmusiker. Han kan ikke lempe forsterkere og gitarer i en tralle på en sykkel. Naboen min er rørlegger, han må ha bil.

Ingalill Sandal står i spissen for aksjonen mot sykkelvei i Gyldenløves gate. Foto: Olav Juven / NRK

Hun nevner også eldre og småbarnsforeldre som hun mener trenger bil for å få hverdagen til å gå opp. Hverken Flæten eller Sandal forstår hvorfor parkeringsplassene må fjernes for å lage sykkelvei. De mener det er uproblematisk for syklistene å komme frem i den brede gaten.

Ut med bilen, inn med det grønne

Omkring 2/3 av de 4.250 plassene som fjernes erstattes av sykkelvei. Resten fjernes for å gi plass til blant annet bysykkelstativer, kollektivtrafikk og bilfritt byliv. Bilfritt byliv er et prosjekt satt i gang av det rødgrønne byrådet for å gjøre sentrum grønnere og redusere biltrafikken.

Byrådet med Miljøpartiet de Grønne i spissen har fått mye oppmerksomhet og møtt mye motstand for å redusere biltrafikken.

Samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg er stolt over å ha bremset bilene i Oslo.

– MDG og resten av byrådet har turt å prioritere ned bilens plass i byen. Det er på høy tid. Altfor lang tid har bilen hatt for stor plass i byen, på bekostning av ren luft, trygge skoleveier og trygge sykkelveier, sier Lan Marie Berg (MDG).

Hun viser til bompenger, fjerning av parkeringsplasser og stengning av gater som virkemidler for å begrense biltrafikken i Oslo.

På Frogner er de ikke enige i MDGs politikk.

– Har folk på Frogner behov for bil?

– Ja, vi tilhører Homo sapiens. Det er ikke noe forskjell på folk fra Frogner og folk andre steder i landet. Selvfølgelig har vi behov for bil, sier Lars Flæten.