Firedoblet helsesøstertilbudet

Helsesøstertilbudet i Bærum er firedoblet på ett år, skriver Budstikka. For et år siden hadde bare fem barneskoler i Bærum helsesøster til stede alle hverdager. Innen nyttår vil 23 skoler - med over 11.200 barn - ha tilsvarende tilbud.