Fire siktet for å ha bortført og mishandlet 22-åring i Oslo: – Dreier seg om massiv vold

Fredag og lørdag ble fire menn varetektsfengslet i Oslo tingrett. Tre av dem i fire uker, mens den siste holdes fengslet i én uke. De ble pågrepet torsdag. Alle fire er tidligere kjenninger av politiet, ifølge TV 2.

Mennene er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 255, som gjelder grov frihetsberøvelse. Dette kan straffes med fengsel inntil 10 år.

22-åringen skal ha blitt lurt med inn i en leilighet på Grønland i Oslo og blitt holdt der mot sin vilje i rundt ett døgn. Under oppholdet i leiligheten skal den unge mannen ha blitt utsatt for brutal og krenkende vold.

– Det dreier seg om massiv vold. Det er stygt, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til TV 2.

Forventer flere pågripelser

Ifølge TV 2 undersøker politiet saken har sin bakgrunn i konflikter om narkotikamarkeder i Oslo.

I fengslingskjennelsene fra Oslo tingrett heter det blant annet:

«Politiet arbeider fremdeles med å kartlegge de involverte i saken og har opplyst at de forventer at det vil bli flere pågripelser i saken».

Politiet holder også muligheten åpen for at siktelsen kan bli utvidet.

Nekter straffskyld

Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, ifølge forsvarerne deres.

Av fengslingskjennelsene kommer det frem at den yngste av de siktede er 20 år gammel. Mannen har i sin egen forklaring til politiet plassert seg selv på stedet.

I kjennelsene heter det også at volden skjedde i hjemmet til den yngste mannen som er siktet i saken, en 19-åring. 19-åringen ble senere pågrepet i sitt eget hjem.

Alle de siktede ilegges delvis isolasjon, slik at de ikke skal kunne ha kontakt med hverandre i varetekt. Dette for å unngå at de samkjører forklaringer, skriver Oslo tingrett.

Den eldste av de siktede er i 50-årene. Han slapp nylig ut av fengsel etter å ha sonet en dom på 16 år for alvorlige narkotikalovbrudd.

Av fengslingskjennelsene fremgår det at retten mener mistanken mot mannen ikke er sterk, og at det er behov for ytterligere etterforskning rundt hans rolle. Mannen varetektsfengsles bare i én uke.

– Klienten vår stiller seg uforstående til siktelsen. Utover det har jeg ikke anledning til å kommentere saken, sier Annette Barlinn til TV 2.