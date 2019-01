Filmfestival setter opp omstridt teaterstykke

I november i fjor ble det kjent at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing», som ble presentert på Black Box Teater i Oslo i fjor høst, hadde smugfilmet huset til personer med tilknytning til Høyre, Frp, Nato og Resett. Videoopptakene ble vist fram i forestillingen.

Forestillingen har skapt debatt og kontrovers, da flere av personer mot sin vilje har fått vist frem hjemmene sine på scenen. En av dem var justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Nå skal en av Oslos største dokumentarfilmfestivaler, HUMAN internasjonale dokumentarfestival, vise forestillingen. Festivalen går fra 25. februar til 3. mars.

Vil at folk skal gjøre seg opp en egen mening

– Forestillingen tar opp et veldig viktig tema, nemlig et voksende fremmedhat. Og så har den kontroversen som har vært rundt stykket gitt en tilleggsdimensjon, en debatt om ytringsfrihet i kunsten som vi også mener er veldig viktig å ta opp, sier Ketil Magnussen, festivalsjef for Human internasjonale dokumentarfilmfestival.

Begge temaene henger godt sammen med hva vi ønsker å gjøre med festivalen vår, og med andre både filmer, kunst og debatter som vi tar opp under festivalen, sier Magnussen.

Festivalsjef for Human internasjonale dokumentarfilmfestival, mener det er viktig å sette opp stykket «Ways of seeing». Foto: Oslo dokumentarkino

– Det har blitt skrevet mye om og sagt mye om stykket, og mye av det er heller ikke helt korrekt. Så vi mener det er viktig at flere får sjansen til å se det, slik at de kan delta i debatten om innholdet i stykket.

NRK har foreløpig ikke lykkes å få kontakt med regissør av stykket, Pia Maria Roll, i dag. Hun har tidligere uttalt til Aftenposten at de har filmet fra lang avstand.

– Vi viser ikke mer enn du kan se på Google Maps. Vi har ikke filmet mennesker, vi har sittet langt unna. Dette er et kunstnerisk grep, sa hun til avisen.

– Ingen sammenheng

I desember våknet justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til at huset og bilen hans var griset ned med maling og tusj. Det var skrevet skjellsord og tegnet hakekors på både bilen og boligen. I tillegg var det lagt en hyssing inn i bensintanken på bilen hans.

Det er ikke kjent om stykket har noen sammenheng med hærverket. Men NRK har tidligere erfart at PST satt i verk undersøkelser om dette.

Black Box-sjefen tar avstand fra handlingene og har tidligere sagt at hun håper ingen har latt seg inspirere av forestillingen.

Tidligere har regissør Roll uttalt til NRK at de tar avstand fra hærverket.

– Slik alle fornuftige folk ville gjort, tar vi også avstand fra slikt hærverk, sa hun.

Magnussen sier det ikke er noen sammenheng mellom stykket og hærverket hos justisministeren.

– Det er heller ikke noen identifisering av adresser i stykket, det er noen ganske anonyme husfasader som en del av scenografien. Disse menneskene er offentlige personer som blir nevnt i NRK ganske ofte og man knytter ikke det til dette hærverket. Det er det heller ingen grunn til å knytte dette teaterstykket til, sier han.

Samboeren til justisministeren har anmeldt Black Box Teater for at huset deres er filmet og brukt i stykket.