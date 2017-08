Fikk nøkkelen til liv i Kvadraturen

Da Forsvarsbygg ville selge den delen av Akershus festning som i sin tid huset staller og kaserner for kavaleri og andre våpengrener, slo Oslo kommune til.

338 millioner

I juni vedtok bystyret å bla opp 338 millioner kroner for Myntgatakvartalet, en tomt på størrelse med to fotballbaner i hjertet av Oslo.

Myntgatakvartalet Ekspandér faktaboks Myntgata 2 utgjør et helt kvartal i randsonen av Kvadraturen og er en del av Akershus festningsanlegg.

Arealet er 12.717 m 2 (om lag to fotballbaner).

(om lag to fotballbaner). Bygningsmassen består av fire fredede bygg oppført i perioden 1861-1868, samt en tyskerbrakke som ikke er verneverdig.

De fredede bygningene ble brukt som staller og kaserner for ulike våpengrener stasjonert på festningen.

På 1950-tallet ble bygningene gjort om til kontorer. Blant annet har Luftforsvaret, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet holdt til her.

I juni 2017 vedtok Oslo bystyre å kjøpe eiendommen fra Forsvarsbygg for 338,2 millioner kroner.

1. august 2017 ble eiendommen overlevert til Oslo kommune. Kilde: Byrådet/Forsvarsbygg.

Den borgerlige opposisjon protesterte og kritiserte byrådet for å bruke så mye penger uten noen klar plan for hva eiendommen skal brukes til.

– Jeg er dypt uenig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK idet han får overrakt den symbolske nøkkelen til Myntgata 2 fra Forsvarsbygg.

MYNTGATAKVARTALET: Deler av eiendommen sett fra festningen. Til venstre Kavaleristallen, til høyre Kavalerikasernen. Den siste er den eneste bygningen der også deler av interiøret er fredet. Foto: Olav Juven / NRK

Strategiske tomtekjøp

– Mens det forrige byrådet solgte unna eiendom i stor stil, ønsker vi å kjøpe viktige områder tilbake til kommunen slik at vi har arealer for å utvikle byen ytterligere.

– Kvadraturen er et fantastisk område med et enormt potensial som vil endre byen hvis vi greier å skape fornyet aktivitet, sier byrådslederen.

– Det har vært et stort politisk ønske i mange år om å få mer liv i Kvadraturen, supplerer byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

– Samtidig har det vist seg at det går ganske tregt. Kjøpet av Myntgata er en mulighet til å skape det ekstra livet hvis vi finner den rette kombinasjonen, sier hun.

Kvadraturforeningen kritisk

Kvadraturforeningen ønsker seg boliger på eiendommen og mener at kommunens kjøp vil hindre det. Næringslivsforeningen for Kvadraturen er også skeptisk til Utdanningsetatens forslag om videregående skole.

VIDEREGÅENDE SKOLE: Slik er en videregående skole med fokus på reiseliv, restaurant- og matfag og studiespesialisering skissert i Utdanningsetatens forslag til skolebehovsplan. Foto: Futhark-arkitekter, Oslo

– Vi ønsker oss publikumsrettet virksomhet, kafeer og små håndverksbedrifter som skaper liv og røre også om ettermiddagen, i helger og i ferier, sier styreleder Bente Bøhler.

Mange muligheter

– Dette er ikke planlagt i detalj ennå, sier byrådsleder Raymond Johansen, som heller ikke helt utelukker boliger.

– Vi kan etablere en videregående skole, og vi kan få inn privat virksomhet i et spennende samarbeid med skolen; startup-miljøer slik vi ser på Tøyen.

– Også vi vil at dette skal være et levende område også etter klokka fire.

– Vi ønsker kafeer og ting som gjør at det ferdes andre folk gatelangs på kveld- og nattetid enn det strøket vanligvis forbindes med, sier han.

Arvesølv

Byantikvar Janne Wilberg sier at selv om det meste av bygningsmassen er fredet, er mye kun fredet eksteriørt, slik at det er store muligheter til å utvikle bygningene. Nybygging vil bli tillatt i begrenset grad.

HISTORISK GRUNN: Myntgatakvartalet var det viktigste anlegget knyttet til det moderne forsvaret som ble bygget opp etter Napoleonskrigene og 1814, kunne byantikvar Janne Wilberg opplyse blant andre byutviklingsbyråd Hanna Marcussen om. Bygningen bak er Artilleristallen. Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg er veldig glad kommunen har kjøpt eiendommen. Dette er arvesølvet vårt og hører til Akershus festning.

– Mulighetene er mange. Det kan bli kontorer, restauranter, og noe boliger, kanskje. Det viktigste er at det blir utadrettet virksomhet og at vi greier å bevare grøntområdet inne i gårdsrommet tilgjengelig for allmennheten, sier Wilberg.