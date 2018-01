Fikk isklump gjennom frontruta: – Bare flaks at føreren ikke ble alvorlig skadet

Det var bilføreren selv som meldte fra til politiet klokken 00.10 natt til søndag.

– Da han passerte under gangbrua som går over til Manglerud T-banestasjon, hadde han fått det han oppfattet som en stor stein gjennom frontruta på bilen. Han fortalte videre at ansiktet var fullt av blod, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NRK.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fikk behandling på stedet

Politi og ambulanse rykket raskt ut til stedet. Det som føreren først trodde var en stein, viste seg å være en stor isklump.

Ifølge patruljen på stedet var isklumpen på størrelse med en fotball.

– Føreren fremstod som skadet og var blodig i ansiktet. Han ble fulgt opp og behandlet av ambulansepersonell på stedet, og senere kjørt hjem av politiet, sier Pedersen.

– Alvorlig sak

Politiet, som tror isklumpen ble kastet med vilje, mener det bare var flaks at mannen ikke ble alvorlig skadet.

– Dette er en alvorlig sak. Det er ingen som er pågrepet så langt, men vi setter inn en del ressurser for å komme best mulig ut i etterforskningsfasen, sier Pedersen.

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner som har vært i området, og kan ha sett noe, i tidsrommet 00.10 til 00.20.

Operasjonslederen sier at politiet har drevet etterforskning på stedet gjennom natten:

– Vi har blant annet vært i kontakt med et vitne som har sett seks-syv personer oppe på broen like i forkant av hendelsen, sier Pedersen.

Det er også sikret en del spor i området, men operasjonslederen ønsker foreløpig ikke å si noe om dette.