Fikk beskjed om at det ikke skal bo homofile på Grønland

Det nyinnkjøpt regnbueflagget skulle egentlig få henge i bakgården på Grønland, like i nærheten av Rudolf Nilssens plass, gjennom hele Pride-festivalen.

Men to menn som hadde sett flagget fra utsiden av gården saboterte det, ifølge Susanne Demou Øvergaard. Hun er leder for Skeiv Verden og bor selv i bygården.

Flere naboer kom til og forsøkte å stanse de to mennene. Da ble de truende, forteller hun.

Susanne Demou Øvergaard bor selv i bakgården på Grønland, men er også leder i foreningen Skeiv Verden. Foto: Espen Breivik / NRK

– De ropte «Jævla rævpulere, vi skal ikke ha sånne flagg på Grønland», mens de syklet gjennom gården med flagget, sier hun til NRK.

Hun forklarer at naboene deretter fikk beskjed om at homofile ikke skal bo på Grønland.

Tør ikke leie kjæresten i hånda

Hendelsen skjedde midt på lyse dagen mandag. Naboene hang så opp et nytt flagg, som igjen ble stjålet senere på kvelden.

– Det er guffent og ubehagelig for oss som bor her i bydelen, men jeg er ikke overrasket, sier Demou Øvergaard.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg til stadighet opplever kommentarer og blikk i mitt eget nabolag. Noen ganger tør jeg ikke leie kjæresten min i hånda her på Grønland.

Hun tror hun og kjæresten får spesielt mange ubehagelige tilbakemeldinger fordi kjæresten har innvandrerbakgrunn.

– Det kommer ofte menn bort til oss og sier ting, og som seksualiserer forholdet vårt, sier Susanne Demou Øvergaard.

FANT FLAGGET: Susanne Demou Øvergaard fant igjen et av de to stjålne flaggene i en busk like utenfor bygården. Flagget var revet i stykker. Foto: Susanne Demou Øvergaard / Privat

Har opplevd hatkriminalitet før

For to år siden opplevde hun noe lignende da hun og noen venner gjorde seg klare for Pride-paraden. Flere menn kom inn i bakgården, dyttet dem inntil veggen og ropte «jævla lesber», forteller hun.

Susanne Demou Øvergaard la ut dette facebook-innlegget mandag, etter at det første flagget ble stjålet. Foto: Skjermdump

Operasjonssentralen i Oslo bekrefter at de mandag var i kontakt med en person fra borettslaget på Grønland. Personen meldte fra om to unge menn i 20-årene som stjal et regnebue-flagg, og kom med ukvemsord.

– Vi fikk en beskrivelse av de to, men vi har ikke aktivt søkt etter dem, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

Han oppfordrer naboene til å anmelde saken. Susanne Demou Øvergaard sier saken blir anmeldt tirsdag.

I fjor ble 238 hatkriminalitetssaker ble anmeldt til politiet i Oslo. 20 % av forholdene var mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, ifølge politiets hatkrimrapport.

Oslo politidistrikt vil ikke kommentere saken utover det operasjonslederen sier, men kommunikasjonssjef Unni Grøndahl skriver i en SMS at det er viktig at alle Oslo borgere kjenner seg trygge også under Pride.

Også hun oppfordrer til anmeldelse. Hun sier denne type kriminalitet er en prioritert oppgave.

Bydelen flagger under Pride

I Gamle Oslo flagges det med regnbueflagget på alle bydelens flaggstenger under Pride. Lederen av bydelsutvalget, Line Oma (Ap), sier disse flaggene får stå i fred.

– Mangfold på alle mulige måter er ryggraden i bydelen vår. Vi er stolte av at Pride-paraden starter hvert år på Grønland. Vi er glad i mangfold og syntes det er forkastelig at noen ødelegger for det, sier hun til NRK.

Hun tror de som ødelegger markeringen er i mindretall, og syntes det er trist å høre at Susanne Demou Øvergaard og kjæresten ikke tør leie hverandre på gata på Grønland.

– De skal vite at vi er et stort flertall som støtter dem og som jobber mot slike holdninger, sier Oma.