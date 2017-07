Fikk beholde skjenkebevilling til tross for knusende kritikk fra politiet

Natt til søndag ble fire personer skutt ved utestedet Blå i Oslo. Politiet har tidligere ønsket utestedet stengt for mange voldsepisoder.

I 2016 kom en syv siders rapport om utestedet Blå fra politiets utelivsgruppe. Rapporten la grunnlag for at Næringsetaten i Oslo kommune sendte varsel om at de ikke ville få fornyet skjenkebevilling.

Politiet skriver at: «hendelsene i all hovedsak dreier seg om episoder hvor det er tilløp til/trues med vold eller hvor sammenstøt allerede har funnet sted».

I rapporten kommer det frem at det var 95 uønskede hendelser ved Blå i 2015. Hendelsene ble til 102 føringer i politiets operative logg og 47 straffesaker. Hoveddelen av straffesakene er i kategorien vold og ordensforstyrrelser.

Høringsuttalelse fra politiet om Blå 3.5.2016 Ekspandér faktaboks 2015 […] hendelsene består av voldstilfeller inne på og i tilknytning til stedet, ordensforstyrrelser, samt overstadig berusede/rusede personer som ikke innretter seg. I hendelsesmengden inngår også besittelse, bruk og salg av narkotika, og flere tilfeller av at politipatruljer har måttet arbeide proaktivit på stedet for å forebygge vold og ordensforstyrrelser. De 95 hendelsene har til sammen utløst 102 føringer i politiets operative logg og 47 straffesaker. I tillegg er det registrert 102 lommetyverier og andre tyverier på adressen i tidsperioden. Omfanget av vinningskriminalitet utgjør i seg selv et samfunnsproblem. 2016 […] I perioden er det registrert 34 uønskede hendelser. Hendelsene er i samme kategori som i 2015, og har lagt beslag på uforholdsmessig mye politiressurser i forsøk på å opprettholde ro og orden. De 34 hendesene har til sammen utløst 32 føringer i politiets operative logg og 3 straffesaker. De to første straffesakene –utført av samme person- omhandler vold og skadeverk og den andre skadeverk. I tillegg er det registrert 36 tilfeller av vinningskriminalitet i tidsperioden. Gjennomgangen av registerdataene for 2015 og 2016 viser at hendelsene i all hovedsak dreier seg om episoder hvor det er tilløp til/trues med vold eller hvor sammenstøt allerede har funnet sted […] Hendelser med utagerende rusede/berusede gjester som ikke etterkommer vaktene eller politiets pålegg medfører mange utrykninger fra nødetatene og legger beslag på store ressurser. På bakgrunn av forhold redgjort for over er det politiets vurdering av skjenkebevillingen ikke bør fornyes. Kilde: Oslo kommune

Mener Blå fikk spesialbehandling

I september i fjor fikk Blå et nytt vedtak fra Næringsetaten, og fikk skjenkebevilling i ett år. Skjenkebevillingen til Blå er gitt frem til 30. september 2017.

Bystyremedlem i Oslo, Erik Lunde (KrF), var blant dem som i fjor reagerte på at Blå fikk beholde skjenkebevillingen.

STÅR FAST VED KRITIKKEN: Bystyremedlem i Oslo Erik Lune, sier til NRK at det ser ut til å være ulik behandling i saken om Blå. Foto: Oslo Kommune

– Det ser ut som om det er et politisk ønske som ligger til grunn for at Blå har fått beholde sin skjenkebevilling, til tross for at politirapporten er en av de mest alvorlige vi kan huske i helse- og sosialkomiteen, sa Erik Lunde (KrF) til Aftenposten i fjor.

Til NRK sier han at han fortsatt står fast ved kritikken.

– Vanligvis ville det få konsekvenser at et utested i Oslo har så mange uønskede hendelser.

Han anklager Lippestad for å bevare Blå fordi det er en populær kulturinstitusjon.

– Mener du hendelsene lørdag vil påvirke fremtiden til Blå?

– Jeg ønsker ikke å kommentere hendelsene i går. Jeg har heller ikke noe ønske om å ta Blå spesielt, men mener det må være like krav til alle som driver i utelivsbransjen.

– Blå driver på riktig side av loven

Byråd med ansvar for næring i hovedstaden Geir Lippestad (Ap) mener utestedet hele tiden har drevet i tråd med loven.

ROS: Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Geir Lippestad (Ap) mener Blå opererer godt innenfor loven. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Politiet har påpekt noe bråk utenfor stedet, men utesteder, kafeer og restauranter er ikke alene ansvarlig for hva som skjer på gata, det har også politiet, sier han.

Lippestad roser de ansatte for håndteringen av situasjonen lørdag.

– Så vidt jeg forstår har dørvaktene klart å forhindre at denne mannen gjorde skader inne på stedet, og at de ble skadet mens de gjorde jobben sin.

Han avfeier påstandene fra KrF om forskjellsbehandling og mener de er feilinformert.

– Det var ni utesteder i Oslo som fikk samme vedtak med skjenkebevilling i ett år. Betingelsene var at kritikkverdige forhold måtte forbedres.

Lippestad mener det er for tidlig å si om hendelsene lørdag vil påvirke bevillingssituasjonen til Blå.

KJENT STED: I tillegg til de fargerike veggmaleriene er utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo er kjent for både konserter, utstillinger og markeder. Foto: Blå Oslo

Vil ha et mangfoldig uteliv

Skjenkestopp i 2016 kunne ført til nedleggelse av det populære utestedet. Dette fikk massiv oppmerksomhet både i media og blant folk. Alt fra opprop, til engasjement på sosiale medier fremmet et sterkt ønske om å beholde utestedet som er kjent for hip hop.

Lippestad mener det er viktig for Oslo med steder som Blå.

– Det er viktig med et mangfoldig kulturtilbud. I en storby kan du aldri garantere at kriminelle lager bråk og uheldige situasjoner, det har også politiet ansvar for å forhindre.

Daglig leder i Blå, Eivind Brox, ønsket søndag ikke å kommentere debatten rundt Blå og skjenkebevillingen. Han sier deres fokus nå er å ta vare på ansatte og hverandre, og bistå politiet i deres arbeid.

Utestedet Blå la ut denne meldingen på deres Facebook-side søndag ettermiddag: