Fikk 500 000 for hemmelig prosjekt

Etter at Eirik Jensen ble pågrepet, fikk han innvilget 500 000 kroner fra Oslo politidistrikt. Ifølge VG mente Jensen at han hadde krav på pengene fordi han hadde jobbet så mye med det som i retten er blitt beskrevet som et topphemmelig prosjekt.