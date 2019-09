Fersk Oslo-måling: MDG øker mest, de rødgrønne fester grepet

– Det er utrolig hyggelige tall, sier De Grønnes frontfigur i Oslo, Lan Marie Berg.

MDG går mest fram og Ap mest tilbake fra august på Norstat-målingen for NRK og Aftenposten.

De Grønne får 15,8 prosent og ligger an til å doble antall medlemmer i bystyret. Arbeiderpartiet faller til 21,2 prosent.

Oslo-måling for september, endring fra august Periode 28/08–03/09. 1000 intervjuer. Feilmarginer fra 0,7–3,1 pp. Parti Endring +0,6 R 7,6 % +0,6 +1,6 SV 9,0 % +1,6 −3,3 AP 21,2 % −3,3 +0,9 SP 1,9 % +0,9 +2,6 MDG 15,8 % +2,6 −0,8 KRF 1,0 % −0,8 +0,3 V 5,8 % +0,3 −0,6 H 26,4 % −0,6 −0,4 FRP 4,3 % −0,4 −1,4 FNB 4,9 % −1,4 +0,5 Andre 2,1 % +0,5 Kilde: Norstat

Både SV og Rødt går fram, og med ni prosent av velgerne i ryggen er SV dobbelt så store som Frp i Oslo.

De rødgrønne partiene har dermed et solid overtak på de borgerlige. Ap, MDG, SV og Rødt får 33 av 59 plasser i bystyret på målingen.

Senterpartiet inne

I tillegg er Senterpartiet inne med ett mandat.

Så stort er forspranget til de rødgrønne at byrådspartiene pluss Sp er ett mandat unna flertall uten Rødt.

Mandatfordeling hvis målingen var valget Grafikken viser fordelingen av de 59 plassene i Oslo bystyre dersom denne meningsmålingen var kommunevalget. Antall representanter er sammenliknet med situasjonen i dagens bystyre. PARTI ENDRING R 5 +2 } SV 5 +2 } Ap 13 -7 } Sp 1 +1 } MDG 10 +5 } KrF 0 -1 } V 3 -1 } H 16 -3 } FrP 3 -1 } FNB 3 +3 } Norstat

Dagens meningsmåling føyer seg inn i rekken av gode målinger og et knallresultat for MDG i skolevalget.

– Helt vilt

– Det er jo helt vilt. Men vi vet at det bare en ett resultat som teller, og det er det på valgdagen, sier Lan Marie Berg.

Hun lar seg likevel lokke til å tenke høyt om kravene både til politikk og posisjoner i byrådsforhandlingene som virker mer og mer sannsynlig.

– Miljøpartiet De Grønne er garantisten for fortsatt grønn politikk i Oslo. Vi skal gjøre Oslo til en nullutslippsby innen 2030. Det vil kreve mye av oss i årene som kommer.

Krever cruiseskipene vekk

– Vi lover å bygge 100 kilometer med ny sykkelvei i Oslo. Og så vil vi ha cruiseskipene ut av byen. De tar opp den beste plassen i sentrum, og det vil vi heller bruke på lek og moro, sier hun.

– Det er jo opp til forhandlingene etterpå. Men hvis vi blir vesentlig større, så vil vi også ha flere plasser i byrådet.

– Er det noen du har ekstra lyst på?

– Det MDG er opptatt av, er å også kunne styre de sektorene som har mye å si for klimapolitikken i byen.

– Da har du for eksempel finansbyråden eller næringsbyråden. Men så er vi også veldig opptatt av kultur, så her er det veldig mange ting vi kunne tenkt oss.

– Men dette er noe vi må forhandle med samarbeidspartnerne om etter valget – hvis vi vinner, skynder Lan Marie Berg seg med å legge til.

– Ikke alltid rettferdig

– Jeg forbereder meg overhodet ikke på forhandlinger. Jeg forbereder meg på resultatet på mandag, sier byrådsleder Raymond Johansen.

RØDGRØNN IDYLL: Det er ikke sikkert eventuelle byrådsforhandlinger mellom Lan Marie Berg og Raymond Johansen blir like kjærlige som framleggelsen av byrådets strategi for urbant landbruk. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Han erkjenner at det resultatet kan komme til å se nokså dårlig ut for Arbeiderpartiet.

– Det ser sånn ut på målingene. Det er krevende å ha det klima- og miljølederskapet som vi har hatt i Oslo.

– Det er litt sånn nå at veldig mange av dem som er fornøyd og glad for det, sier at de stemmer MDG. De som er forbanna på det, går til et annet sted.

– Vi står litt i en spagat der, men politikken er ikke alltid rettferdig, sier Aps byrådsleder.

Han kan likevel glede seg over at et fortsatt Ap-ledet byråd er det klar mest sannsynlige valgutfallet.

– Den politikken jeg og Arbeiderpartiet har sittet i førersetet og ført de fire siste åra, er i hvert fall folk tilsynelatende fornøyd med.

– Men det er ikke avgjort, sier Raymond Johansen.

KrF ute

For de borgerlige partiene ser det mørkt ut. Alle går tilbake både fra forrige valg. KrF er helt ute av bystyret på målingen.

Også hvis vi tar med Bompengepartiets tre mandater, er flertallet langt unna.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg trøster seg også denne gang med at Høyre er byens desidert største parti. Han tror ikke løpet er kjørt.

– Det skal små forskyvninger til før det blir flertall for borgerlig side, og et størst mulig Høyre er garantisten for et borgerlig byråd, sier Lae Solberg.

HÅPER FORTSATT: Byrådslederkandidat for Høyre i Oslo, Eirik Lae Solberg, tror ikke løpet er kjørt. Foto: Nadir Alam / NRK

– Uoversiktlig

Dagens opposisjonsleder sier at det er et veldig uoversiktlig bilde i Oslo-politikken med mange jokere.

– Det som er veldig spesielt, er at byrådsalternativet på rødgrønn side etter hvert er en litt merkelig konstruksjon der støttehjulene er større enn sykkelen.

– Arbeiderpartiet har overlatt samferdselspolitikken til Miljøpartiet, skolepolitikken til SV og velferdspolitikken til Rødt.

– Det må de gjøre i enda større grad når de nå blir lillebror på rødgrønn side, sier Eirik Lae Solberg.