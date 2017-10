Fengsel etter sex med mindreårig

En 36 år gammel mann er dømt til fengsel i 120 dager for å ha hatt sex med ei 14 år gammel jente i Ås, skriver Østlandets Blad. I Follo tingrett innrømte mannen forholdet og at han burde ha undersøkt jentas alder nærmere. Hun utga seg for å være 19 år.