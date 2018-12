Fem råd til tenåringen: Sånn takler du foreldrene dine

Når du er tenåring kan foreldre oppfattes som teite eller slitsomme, og at de ikke forstår. Hva gjør man da, når man er ung og kanskje allerede føler på press og usikkerhet?

Pust bare ut, for hør her:

– Det er foreldrene som trenger veiledning, sier psykolog Willy-Tore Mørch.

Han sier at hvis foreldrene visste mer om tenåringshjernen, hadde de nok reagert med mer humor og vært litt mer avslappet til ungdomsutbrudd. Da vet de at det er en fase alle ungdommer går gjennom.

Er du tenåring, og sliter med foreldre som ikke forstår deg? Fortvil ikke, her er fem tips for å få de voksne til å skjønne.

1. Skyld på hjernen

Uansett hva du gjør – prøv å ikke la følelsene ta helt overhånd når du føler mamma og pappa er urimelige. Men om du gjør det, så kan du skylde på hjernen din.

Det er nettopp denne forbindelsen i hjernen som gjør tenåringene emosjonsstyrt, ifølge psykolog Willy-Tore Mørch.

– Jeg skulle ønske at foreldrene mine skjønte at de ikke trenger å bestemme når jeg skal sove. Jeg kommer meg fint opp om morgenen, uavhengig av når jeg legger meg, sier en 14 år gammel gutt til oss i NRK.

Samtidig må du ha i bakhodet at søvn er viktig for helsen din. Søvneksperter anbefaler mellom 8 og 10 timer søvn for tenåringer.

– Søvn er faktisk mye viktigere nå når du er en tenåring enn da du var baby, sier psykolog Hedvig Montgomery.

Grunnen er at hjernen jobber mens du sover, mye mer enn den gjorde da du var liten.

Kranglar, festing, humor og kjærleik. Sjå heile dokumentaren om livet i familien Talling i NRK TV.

Janne Talling trudde ho hadde fått tidenes englebarn - heilt til dei blei tenåringar.

2. Snakk med en venn

Det skjer at foreldre er stressa, og gjør dumme ting. Men ikke tenk at de gjør noe slemt, selv om de er litt klønete.

– Når du er i en vanskelig tid, er det lett å tro at andre vil deg dårlig. Det er så lett å tro at mamma og pappa ikke vil meg vel, og at de gjør ting bare for å være kjipe, sier psykologspesialist Dagfinn Mørkrid Thøgersen.

– Pass deg for å dyrke tanker om at de «ikke liker meg», vektlegger han.

Det kan være lurt å snakke med noen utenifra som man stoler på, for å forstå situasjonen man er i bedre. En helsesøster på skolen, eller en venn som kanskje kjenner foreldrene dine. Du kan også stille spørsmål på nett.

3. Si fra

Du vet når det begynner å rable for deg, tell til ti og pust med magen. Det handler nemlig ikke bare om de voksne, men også om deg. Du må bygge tillit hos foreldrene dine, slik at de tør å slippe deg.

Hvis du er ærlig med dem og viser respekt, så kommer de til å respektere deg, og la deg gjøre mer ting. – Tinius

Psykologspesialisten Thøgersen sier at det ofte kan være vanskelig for både ungdommer og foreldre å forstå relasjonene deres.

– Jeg later som jeg ikke bryr meg når foreldrene mine kommer på ting og tang, men så synes jeg det er hyggelig når de likevel gjør det, sier Vilja Krokann Teksum (15).

Spør deg selv: Hvor mye kontakt trenger jeg, og hvor mye kontakt trenger foreldrene mine nå? Det kan være lurt å si til dem: «Jeg skjønner at du trenger mer kontakt, men jeg trenger litt mindre, hvordan kan vi løse dette?»

– Det er veldig viktig å lytte til hverandre, og lytte godt, særlig når begge parter har hver sin helt åpenbare forklaring på hva som trengs å gjøres, sier psykologspesialisten.

4. Tving den voksne til å høre etter

Helt fra du var liten har du vært vant til at foreldrene dine ordnet og styrte, men nå synes du kanskje det kan virke litt overkjørende.

– Jeg stresser en del, og det hjelper ikke at foreldrene mine ber meg om å stresse ned. Hadde dét vært løsningen, hadde jeg nok vært kurert. De må forstå at det er mye som er roten til stress, det trenger heller ikke engang å være logisk eller rasjonelt, sier Vilja Krokann Teksum.

Psykologspesialist Dagfinn Mørkrid Thøgersen tipser om hvordan man kan hjelpe de voksne til å lytte bedre:

– Spør foreldrene dine om de kan klare å lytte før de begynner å løse: Si f.eks.: «Nå har jeg noe jeg vil dele med deg, og jeg har lyst at du bare skal lytte til det jeg sier. Jeg har ikke lyst til at du skal prøve å løse eller fikse dette, det er ikke det jeg trenger akkurat nå», foreslår han.

– Tenåringslivet er slitsomt. Vi ønsker mer forståelse av foreldrene våre, sier jentene fra Sofienberg skole. Foto: Kristina Kalinina / NRK

5. Vit at de vil

Sliter du fortsatt med å nå frem? Alt er likevel ikke helt dystert. For selv om foreldre kan være teite eller slitsomme, så prøver de så godt de kan å være gode foreldre.

Over hele Norge holdes det stadig foredrag om tenåringen, og mødre og fedre strømmer til.

Hilde Johanne Elvegaard er foreldreveileder i bydel Ullern, hun opplever at det er en stor interesse rundt tema. To kvelder måtte til, da de inviterte til et slikt foredrag.

– Det foreldre sliter mest med er hvor mye de skal gi slipp på ungdommene, eller hvor mye de skal være til stede. Også hvor mye de tror tenåringen vil bli latt være i fred, sier Elvegaard.