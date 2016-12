Får ungdommer ut av vanskelige miljøer

BLANKE ARK: – Vi har nulltoleranse for narkotika og mobbing. Det gjør at folk fra utsiden som sliter kan komme hit og få en ny sjanse. Starte med blanke ark, og omgås et positivt miljø, sier Amalie Vorren Søndergaard (17), som danser på X-Ray Kulturhus.

Foto: Patrick da Silva Sæther / Nrk