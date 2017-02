Far og datter på Tinget?

Etter valget til høsten kan far og datter Tybring-Gjedde møte på Stortinget for hvert sitt parti. Mathilde Tybring-Gjedde er nummer sju på Oslo Høyres liste og kan dermed komme inn, eventuelt som vara. Far Christian Tybring-Gjedde står på sikker plass for Oslo FrP.