Far dømt til 17 års fengsel for drap på sin 10 uker gamle sønn

Mishandlingen skal ha skjedd gjentatte ganger over flere uker i desember 2014.

Gutten hadde flere ribbeinsbrudd, netthinneløsning, brudd på hodeskallen og flere blødninger til hjernen. Volden skal ha skjedd ved flere anledninger.

Den ti uker gamle babyen døde til slutt av hodeskader, ifølge tiltalen.

Påtalemyndigheten mener den 30 år gamle faren brukte så mye kraft ved å riste, dunke og holde i barnet, at det er å anse som drap.

Da saken gikk for Oslo tingrett i desember, nedla aktor Jan Eivind Norheim påstand om 18 års fengsel for faren. Nå er han dømt til 17 års fengsel.

– Har ikke gjort noe feil

Faren forklarte i retten at han ikke har påført barnet skader, men hadde ingen forklaring på hvordan de oppsto.

– Jeg føler at jeg ikke har gjort noe feil, sa faren i retten.

Både han og moren nektet straffskyld for legemsbeskadigelse eller medvirkning til legemsbeskadigelse med døden til følge.

Aktoratet mener det er skjerpende at volden er begått mot en forsvarsløs person.

Les også: Far risikerer 18 års fengsel for babydrap

Farens advokat Arne Gunnar Aas (til høyre) og statsadvokat Jan Eivind Norheim (til venstre). Foto: Nadir Alam / NRK

Moren ble frikjent

Guttens mor (32) ble frikjent.

Aktors påstand i retten i desember var straff på fem og et halvt års fengsel for medvirkning til kroppsskade med døden til følge.

Moren skal ha vært til stede ved flere av hendelsene. Hun sa i sin forklaring at hun ba mannen om å stoppe, og at hun var redd for at han kunne skade barnet.

Les også: Foreldrepar tiltalt for å ha mishandlet baby til døde

– Et mareritt

Foreldreparet kom til Ahus med den alvorlig skadde sønnen den 15. desember i 2014. Gutten døde fem dager senere på Rikshospitalet.

Funn i obduksjonsrapporten etter dødsfallet førte til at foreldrene deretter ble pågrepet og siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge.

– Det var som et mareritt, forklarte faren om da sønnen lå på Rikshospitalet.

I tiden før sykehusinnleggelsen forklarer faren i retten at sønnen hadde vært syk og at de hadde oppsøkt lege. Babyen spiste dårlig og var dehydrert.

Samme morgen som innleggelsen spant gutten seg, hylskrek og kollapset, forklarte han.