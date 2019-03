Far dømt for forsettlig drap i Høyesterett

Mishandlingen skjedde gjentatte ganger over flere uker i desember 2014. Mannen siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge i Januar 2015.

Den ti uker gamle babyen hadde flere ribbeinsbrudd, netthinneløsning, brudd på hodeskallen og flere blødninger til hjernen.

Den ti uker gamle babyen døde til slutt av hodeskader. Det er minst to voldshendelser som påførte gutten skader, ifølge dommen.

Saken er den første i Norge der en forelder ble dømt til forsettlig drap etter dødelig mishandling.

Andre gang i Høyesterett

Det er andre gang saken har havnet på Høyesteretts bord. I mars i fjor opphevet Høyesterett lagmannsrettens dom, der 32-åringen ble dømt til 16 års fengsel for å ha drept den ti uker gamle sønnen i desember 2014.

I Høyesterett har dommen blitt to år kortere enn i lagmannsretten.

Begge foreldrene ble pågrepet og siktet etter at det ble sendt en bekymringsmelding til politiet i forbindelse med at barnet ble brakt til sykehus i 2014.

Moren ble tiltalt for medvirkning til kroppsskade, men ble frikjent i tingretten. Saken gikk først opp i Oslo tingrett i september i 2015.

I sin forklaring i retten sa kvinnen at hun skal ha vært til stede ved enkelte av hendelsene, og at hun ba faren om å stoppe.

De sakkyndige slo imidlertid fast at hendelsene hun var vitne til, ikke skadet barnet, og at volden som til slutt kostet gutten livet, skjedde mens moren sov eller ikke var til stede.

Mannens forsvarer Jon Anders Hasle sier til NRK at han akkurat har fått domsslutningen og ikke har konferert med sin klient enda.

– Når det gjelder straffeutmålingen er vi veldig godt fornøyd med å få medhold, ved at straffen har gått ned med to år. Men som sagt, jeg har ikke lest hele dommen enda og det er vanskelig å si hva vi tenker om resten av dommen, sier han.