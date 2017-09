Far ble påkjørt av lastebil – sønn siktet for drapsforsøk

Det var i går kveld at en mann i 70-årene ble påkjørt av en lastebil på et jorde i Ås i Akershus. Sjåføren er en mann i 40-årene og mannens sønn. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Han innrømmer at han kjørte bilen, ifølge politiet. Han er siktet for drapsforsøk, men nekter straffskyld.

– Han erkjenner ikke straffskyld for det han er siktet for, sier politioverbetjent Silje Stokken Upheim i Øst politidistrikt til NRK.

Hun forteller at mannen ble avhørt i går kveld og at han blir fremstilt for varetektsfengsling i dag.

Langvarig familiefeide

Politiet hadde allerede rykket ut til stedet klokken 18 etter at en av de involverte hadde utløst en voldsalarm. Etter at situasjonen var avklart og politiet hadde forlatt stedet, skjedde påkjørselen.

Politiet ønsker ikke politiet å si noe om hva mannen har forklart i avhør.

– Hva vet dere om bakgrunnen for hendelsen?

– Vi har informasjon om at det har vært en langvarig konflikt innad i familien. Dette har politiet kjennskap til, men det kommer til å bli ytterligere dokumentert i denne etterforskningen, sier Upheim.

Det var flere vitner til det som skjedde. Politiet vil ikke si hva disse har forklart, men sier at det gjenstår flere avhør av vitner.

Upheim sier at mannen som ble påkjørt har kritiske skader.