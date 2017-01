Fant batong etter slagsmål

To personer er kjørt til legevakten etter et slagsmål i Brugata i natt. Den ene av de skadde hadde et sår i hodet, ifølge politiet. I alt fire personer var involvert i slagsmålet. To er pågrepet. På den ene pågrepne ble det funnet en batong.