Familiefar tiltalt for drapsforsøk mot datteren: – Ære er viktig i familien

I september 2017 ble en 18 år gammel kvinne alvorlig skadd på Greverud i Oppegård.

Kvinnen skal ha blitt knivstukket to ganger av sin far, også slått og sparket av andre familiemedlemmer. Ifølge tiltalen gjorde de dette for å hindre henne i å stikke av.

Flere av kvinnens familiemedlemmer ble pågrepet like etter hendelsen.

Rettssaken er nå i gang i Follo tingrett, hvor kvinnens far er tiltalt for drapsforsøk. Hennes mor, søster og to brødre er blant annet tiltalt for grov vold.

Æresrelatert

Politiet gikk tidlig ut og sa at de etterforsket om ære kan ha vært et motiv for familien, noe som også er tema under rettssaken.

Den fornærmede kvinnen flyttet på et tidspunkt ut fra familien, og inn til et afghansk ektepar i Oslo.

I retten sier hun at faren ikke tålte å bli sagt imot av henne og at hun flyttet fra foreldrene for å slippe brutaliteten hjemme:

– Når en enslig jente flytter hjemmefra bringer det skam over familien. Det er ikke noe problem her i Europa, men i afghansk kultur er det et problem, sa kvinnen.

I retten kommer det fram at ære var viktig for familien.

Bistandsadvokat Monica Lindbeck og statsadvokat Ane Evang under rettssaken i Follo tingrett onsdag. Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg hater dem

Kvinnen forklarer at hun hadde et godt forhold til søsknene sine, men at deres forhold til henne ikke er ekte og ærlig. Hun forteller også at hun ble utsatt for vold hjemme, og at hun ble slått flere ganger.

Dette benekter faren, ifølge hans forsvarer.

– Jeg hater dem, sa hun om familien sin i retten.

Fornærmede bryter sammen flere ganger i løpet av sin forklaring. Særlig når hun får spørsmål om moren sin.

En spontan handling

Ifølge tiltalen ble kvinnen slått og sparket av begge foreldrene, søsteren og to brødre, før faren knivstakk henne i brystet og i buken.

Videre skal familien ha prøvd å legge skylden på fornærmedes lillebror. Det gjorde de ved å kle på han en T-skjorte som var brukt av gjerningspersonene eller påført blod i ettertid.

– Jeg erkjenner delvis straffskyld, svarte faren i retten, da tiltalepunktet om drapsforsøk ble lest opp mandag, ifølge VG.

Farens forsvarere har tidligere sagt til NRK at han erkjenner å ha knivstukket datteren, men at det var en spontan handling fordi han var under enormt press fra ytre omgivelser.